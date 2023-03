F1, GP dell’Arabia Saudita: griglia di partenza, orario e dove vedere la gara

Seconda prova della stagione 2023 del campionato mondiale di Formula 1. Domenica 19 marzo le monoposto si sfidano sul circuito cittadino di Jeddah, in Arabia Saudita: il circus si sposta dal Golfo Persico al Mar Rosso, rimanendo però in Medio Oriente. Dopo la delusione dell’esordio in Bahrein, la Ferrari è in cerca di riscatto: ma Leclerc, protagonista di ottime qualifiche, scatta dalla dodicesima posizione a causa di una penalità.

F1, GP dell’Arabia Saudita: la griglia di partenza

Sergio Perez (Red Bull) ha conquistato la pole position del Gran Premio dell’Arabia Sauditam proprio come l‘anno scorso. Partiranno dalle retrovie Max Verstappen e Charles Leclerc: la Red Bull dell’olandese si è fermata in pista durante la Q2, problemi meccanici, mentre il ferrarista sconta una penalità di dieci posizioni per il terzo cambio stagionale della centralina. Accanto a Perez, in prima fila c’è Fernando Alonso (Aston Martin). In seconda George Russell (Mercedes) e Carlos Sainz (Ferrari). In terza Lance Stroll (Aston Martin) e Esteban Ocon (Alpine). Partono dalla quarta fila Lewis Hamilton (Mercedes) e Oscar Piastri (McLaren), in quinta Pierre Gasly (Alpine) e Nico Hulkenberg (Haas).

F1, GP dell’Arabia Saudita: il circuito

Il GP dell’Arabia Saudita è presente nel calendario della F1 dal 2021. In attesa della realizzazione dell’autodromo di Qiddiya si svolge sul Jeddah Corniche Circuit, percorso cittadino con il maggior numero di curve tra tutti quelli utilizzati nella stagione di Formula 1: 27. Sono 6,174 i chilometri del tracciato, 50 i giri previsti: la gara si svolge in notturna. Qui nel 2021 ha vinto Lewis Hamilton, nel 2022 Max Verstappen.

F1, GP dell’Arabia Saudita: orario e dove vedere la gara

Semaforo verde alle ore 18 italiane. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Il secondo atto del campionato di F1 sarà poi trasmesso in differita e in chiaro alle 20, su TV8.