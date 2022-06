F1, Nelson Piquet e le frasi razziste su Hamilton: è bufera

Bufera in Formula Uno per un audio in cui Nelson Piquet si riferisce a Lewis Hamilton con un appellativo razzista: «negretto». L’episodio risale al novembre scorso ma soltanto adesso il messaggio è diventato virale sul web. L’audio era già finito online mesi fa, sui principali giornali brasiliani. O Globo, Cnn Brasile e Lance avevano riportato l’audio e la relativa trascrizione, generando una polemica non indifferente. Adesso la pioggia di critiche a Piquet è tornata, dopo la sospensione comminata a Juri Vips dalla Red Bull per una vicenda simile, accaduta pochi giorni fa su Twitch. E la Formula Uno ha preso posizione in supporto di Hamilton e contro il linguaggio «razzista e discriminatorio».

L’audio di Nelson Piquet

Il messaggio con l’appellativo razzista risale a una diretta sul canale Enerto su Youtube. Nelson Piquet, nel raccontare l’incidente di Silverstone di mesi prima, avvenuto tra Lewis Hamilton e il rivale Max Verstappen, ha usato parole gravi, ora tornate virali. «Il negretto ha messo la macchina in modo che Verstappen non potesse sterzare. Il negretto l’ha fatto perché sapeva che quella curva non avrebbero potuto farla in due. È stato fortunato che solo l’altra macchina sia andata a sbattere, ha agito in modo sporco», ha dichiarato l’ex campione del mondo di Formula Uno, oggi 69enne.

La nota della Formula Uno

La FIA ha fortemente condannato la vicenda e su Twitter si è espressa in favore del pilota. Si legge: «La FIA condanna fermamente qualsiasi linguaggio e comportamento razzista o discriminatorio, che non ha posto nello sport o nella società in generale. Esprimiamo la nostra solidarietà a Lewis Hamilton e sosteniamo pienamente il suo impegno per l’uguaglianza, la diversità e l’inclusione nello sport automobilistico».

The FIA strongly condemns any racist or discriminatory language and behaviour, which have no place in sport or wider society. We express our solidarity with @LewisHamilton and fully support his commitment to equality, diversity and inclusion in motor sport. — FIA (@fia) June 28, 2022

Juri Vips sospeso dalla Red Bull

E intanto meno di una settimana fa il mondo dell’automobilismo sportivo ha riscontrato un altro comportamento simile. Il pilota di Formula 2, Juri Vips, originario dell’Estonia, è stato sospeso dalla Red Bull a causa del suo linguaggio razzista durante una partita online su Twitch. Giocando a Call Of Duty, infatti, Vips ha utilizzato frasi che hanno costretto la scuderia alla sospensione con effetto immediato.