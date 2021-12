F1, Ecclestone: «Non credo che Hamilton tornerà nel 2022»

La delusione per il Mondiale sfumato all’ultimo giro, ma soprattutto l’amarezza per il mondo in cui non è arrivato l’ottavo sigillo che lo avrebbe posto anche al di sopra della leggenda-Schumacher, lui che l’ha già superato per numero di Gran Premi vinti: nei giorni scorsi era trapelata la notizia secondo cui Lewis Hamilton stava meditando l’addio alle corse. Adesso a sganciare la “bomba” sul circus è Bernie Ecclestone: «Non credo che ritornerà nel 2022», ha detto l’ex patron della F1 alla testata svizzera Blick. «La delusione di Abu Dhabi è stata troppo grande e lo capisco. Ora, appaiato a sette titoli con Michael Schumacher, è il momento perfetto per realizzare il suo sogno di diventare un imprenditore nel mondo della moda».

Ecclestone: «Avrebbe solo da perdere nel 2022»

Secondo Bernie Ecclestone, Lewis Hamilton avrebbe «solo da perdere nel 2022», in quanto alla concorrenza di Max Verstappen si aggiungerà quella in Mercedes con un compagno «ambizioso come George Russell». E poi ci sono da mettere in conto, ha aggiunto Ecclestone, le incognite legate ai nuovi regolamenti in vigore dalla prossima stagione. Al momento è impossibile sapere chi avrà la monoposto migliore: «Un paio di giorni fa ho parlato con suo padre. Ho capito subito che non voleva discutere del futuro di suo figlio, perciò abbiamo parlato solo di affari».

Ecclestone, le critiche al direttore di gara Masi

Tornando sul controverso finale di Abu Dhabi, l’ex patron della F1 ha poi lanciato una frecciata al direttore di gara Michael Masi: «Alzando bandiera rossa subito dopo l’incidente si sarebbe risparmiato qualche guaio. E così avremmo avuto tre giri super nel finale. Le cose sono state fatte molto male e non possiamo più cambiarle». Ufficialmente nominato Sir, dopo la gara di Abu Dhabi Lewis Hamilton ma non ha più fatto trapelare alcun suo pensiero verso l’esterno: a testimoniare il suo isolamento il fatto che abbia deciso di non seguire più nessuno su Instagram, social network dove vanta 26 milioni di follower.