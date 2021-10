F1, Bottas vince un Gran Premio di Turchia senza storia

Lewis Hamilton aveva dimostrato la sua assoluta superiorità nelle qualifiche, ottenendo la pole 102 della carriera in F1. Ma, dopo aver cambiato motore, il britannico della Mercedes era stato costretto a partire undicesimo a Istanbul, lasciando il primo posto in griglia al compagno di scuderia Valtteri Bottas. Accanto a lui Max Verstappen, che nella classifica iridata inseguiva ad appena due punti di distanza Hamilton, mentre in terza posizione partiva Charles Leclerc, su una Ferrari che sembrava da podio. Dopo una gara letteralmente dominata, a precedere tutti sotto la bandiera a scacchi è stato Bottas, alla prima vittoria stagionale.

GP di Turchia, la gara

Posizioni invariate in vetta fino una ventina di giri dal termine del gran premio. Alla partenza Bottas è infatti scattato bene, tenendo con facilità dietro Verstappen e Leclerc. Mentre il compagno di scuderia in fuga accumulava secondi preziosi, nelle retrovie Hamilton a furia di sorpassi spettacolari è riuscito a risalire fino alla quinta posizione. Poi la girandola dei pit stop, con Verstappen il primo a fermarsi. Ma poco (o niente) è cambiato e alla fine a rimetterci è stata solo la Ferrari: primo Bottas, che facendo bottino pieno toglie punti importanti alle Red Bull, secondo Verstappen (che fa il controsorpasso in classifica mondiale, +6) , terzo Perez che ha chiuso la gara da campione, quarto Leclerc, quinto Hamilton.

GP di Turchia, l’ordine di arrivo

1. Valtteri Bottas (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Sergio Perez (Red Bull)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Lewis Hamilton (Mercedes)

6. Pierre Gasly (AlphaTauri)

7. Lando Norris (McLaren)

8. Carlos Sainz (Ferrari)

9. Lance Stroll (Aston Martin)

10. Esteban Ocon (Alpine)

11. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

12. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

13. Daniel Ricciardo (McLaren)

14. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

15. George Russell (Williams)

16. Fernando Alonso (Alpine)

17. Nicholas Latifi (Williams)

18. Sebastian Vettel (Aston Martin)

19. Mick Schumacher (Haas)

20. Nikita Mazepin (Haas)

GP di Turchia, il recordman di vittorie è Massa

Quella appena terminata è stata la nona edizione del Gran Premio di Turchia, gara automobilistica di Formula 1 che si è svolta dal 2005 al 2011 e poi di nuovo dal 2020 sempre sul circuito di Istanbul. Il pilota recordman di vittorie è Felipe Massa, tre tutte su Ferrari. Dopo di lui Lewis Hamilton, due volte sul gradino più alto del podio. Poi un trionfo a testa per Kimi Raikkonen, Jenson Button, Sebastian Vettel e, appunto Valtteri Bottas. Reinserito nel calendario iridato dalla FIA nel 2020, il GP di Turchia era stato confermato per questa stagione, per poi essere posticipato a causa di problematiche dettate dalla pandemia. Alla fine, è stato disputato in sostituzione del Gran Premio di Singapore, cancellato dal calendario sempre per gli stessi motivi.