Ezio Bosso – Le cose che restano, stasera su Rai 3: cosa sapere sul documentario dedicato al musicista torinese

A due anni dalla sua scomparsa a causa di una grave malattia neurodegenerativa, Rai 3 decide di dedicare un omaggio al maestro Ezio Bosso con il documentario Ezio Bosso – Le cose che restano, in onda questa sera, giovedì 19 maggio 2022 alle 21.20. Prodotto da Sudovest Produzioni, Indigo Film e Rai Cinema e diretto da Giorgio Verdelli, il lungometraggio ripercorre il percorso personale e professionale di un artista eclettico e versatile, che ha dato prova di un talento straordinario come direttore d’orchestra, compositore e musicista.

Ezio Bosso – Le cose che restano: cosa sapere sullo speciale in onda stasera su Rai 3 alle 21.20

Ezio Bosso – Le cose che restano: di cosa parla il documentario

Dopo la presentazione fuori concorso alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia e una tre giorni nelle sale, Ezio Bosso – Le cose che restano approda sul piccolo schermo. E, attraverso le note musicali, le canzoni e le parole di chi ha conosciuto e vissuto Bosso, propone un viaggio nella storia umana e artistica di uno dei grandi nomi della scena musicale italiana e internazionale, dalle prime esperienze a Torino ai grandi riconoscimenti all’estero.

A presentare il film sarà Sigfrido Ranucci, volto noto della Rai e conduttore di Report, mentre a guidare il pubblico tra le tappe di un racconto atipico e affascinante sarà lo stesso protagonista, grazie a un lavoro minuzioso di ricerca tra le tante interviste audio e video che ha rilasciato nel tempo, le sue riflessioni e i suoi pensieri. Il maestro si svela al suo pubblico, senza alcun intermediario, e accende i riflettori sul suo mondo, quasi come se il documentario fosse una specie di diario, in un dialogo fluido tra immagini e suono. E con una sorpresa speciale: il brano inedito The things that remain.

Ezio Bosso – Le cose che restano: chi sono i personaggi intervistati

A riportare testimonianze preziose e aneddoti su un musicista poliedrico tanto nel lavoro quanto nel privato, costantemente alla ricerca di nuovi spunti e nuove forme di narrazione, saranno amici e collaboratori tra cui il regista Gabriele Salvatores, gli attori Enzo Decaro e Silvio Orlando e il trombettista Paolo Fresu. Che, ancora oggi, tengono vivo il suo ricordo, attraverso l’arte che gli ha dato il coraggio di andare avanti, senza mollare: la musica.

Ezio Bosso – Le cose che restano: dove vederlo

Oltre che sul canale tre del digitale terrestre e 103 di Sky, Ezio Bosso – Le cose che restano è disponibile anche in diretta streaming e on demand sull’app e sul sito di Rai Play.