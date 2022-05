Extraction stasera su Italia 1: trama, cast e curiosità sul film con Bruce Willis

Bruce Willis è protagonista di Extraction, film del 2015 per la regia di Steven Miller stasera 31 maggio alle 21,20 su Italia 1. La star del cinema action veste qui i panni di un agente della Cia che finisce in mano a un gruppo di terroristi russi. Il figlio, anch’egli nei servizi segreti, si mette subito alla sua ricerca per riportarlo a casa. Nel cast anche D.B. Sweeney, Gina Carano e Kellan Lutz. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Extraction, trama e cast del film stasera 31 maggio 2022 su Italia 1

La trama del film Extraction ha inizio nel 2005 con l’agente della Cia Leonard Turner (Bruce Willis) che, sotto copertura, segue un gruppo di contrabbandieri russi. La missione però non va secondo i piani e finisce nelle mani dei criminali che minacciano di uccidere la sua famiglia se non otterranno i nomi di tutti gli infiltrati dei servizi segreti nella loro cosca. Turner riesce, grazie alla sua abilità, a liberarsi e chiede al suo collega Ken Robertson (D.B. Sweeney) di mettere al sicuro sua moglie Kate e suo figlio Harry. Quest’ultimo, però, arriva troppo tardi e, assieme a Leonard, scopre il corpo senza vita della donna.

A questo punto la narrazione fa un salto temporale di 10 anni, giungendo così nel presente. Harry (Kellan Lutz) è ormai un adulto e ha deciso di seguire le orme del padre, nonostante la sua continua opposizione, entrando nella Cia e prendendo servizio al distaccamento di Praga. Nel frattempo, Leonard sta lavorando per recuperare un dispositivo d’avanguardia che consente di bypassare ogni firewall senza aver bisogno di password o codici segreti. Quando l’uomo viene catturato dal criminale Drake Chivu, Harry partirà per salvarlo con l’aiuto dell’ex fidanzata Victoria (Gina Carano).

Extraction, qualche curiosità sul film stasera 31 maggio 2022 su Italia 1

Star del film di Steven Miller è indubbiamente Bruce Willis, che da poco ha dovuto abbandonare la recitazione per combattere la sua afasia. L’icona del cinema action Anni 80, come riporta Imdb, ha girato tutte le sue scene in un solo giorno. Accanto a lui recita Kellan Lutz, che i fan del genere fantasy ricorderanno come volto di Emmett Cullen nella saga Twilight e modello per varie maison di moda. Nel cast è presente anche Gina Carano, ex campionessa di arti marziali miste femminili apparsa anche in Deadpool nei panni di Angel Dust, tirapiedi del villain, e in Fast & Furious 6. La donna ha dichiarato, durante la promozione del film, di aver amato alcune scene con Willis, definendole «un sogno divenuto realtà».