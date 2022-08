Expo per lo Sport, Autogrill e Humanitas supportano la ricerca oncologica giovanile

Expo per lo Sport e Autogrill insieme per lanciare un messaggio educazionale che promuova vita dinamica e sportiva, corretta alimentazione attraverso la dieta di impronta mediterranea e prevenzione sin dalla più tenera età. É questo l’obiettivo della Summer School organizzata dal primo soggetto (Milano, 5-9 settembre e un evento aperto al pubblico sabato 10 e domenica 11 settembre) e dell’attivazione, da parte del secondo, di una raccolta fondi a favore di Fondazione Humanitas per la Ricerca (FHR) presso 200 punti vendita. Per tutto il mese di settembre, i consumatori potranno lasciare alla cassa un’offerta libera a sostegno del progetto di ricerca AYA (Adolescents and Young Adults) dedicato ai giovani pazienti oncologici.

Il progetto di Humanitas per la ricerca oncologica giovanile

Alexia Bertuzzi, oncologa dell’IRCCS Istituto Clinico Humanitas e responsabile del progetto, ha spiegato che si tratta di un programma volto a rispondere ai bisogni clinici e psico-sociali di adolescenti e di giovani adulti di età tra i 16 e 39 anni che ricevono una diagnosi di tumore. Una fascia di popolazione a metà strada tra il mondo pediatrico e quello dell’adulto che, a suo dire, non viene ancora adeguatamente presa in carico nonostante le ultime evidenze scientifiche dimostrino un aumento dell’incidenza di nuovi casi di patologie oncologiche fra i giovani (circa 1 milione di diagnosi per anno nel mondo). «Nella gran parte dei casi, i trattamenti prevedono dosaggi e terapie progettati sull’adulto e adattate ai giovani. Un contesto che rende cruciale lo sviluppo di programmi dedicati a questa specifica fascia di popolazione», ha spiegato.

La diagnosi è spesso difficile e ritardata anche perché, di fronte a persone nel fiore degli anni, il tumore non costituisce il primo sospetto diagnostico nella mente del medico, del paziente e della società. Inoltre, i tumori nella fascia AYA sono patologie rare per definizione (con caratteristiche clinico-biologiche uniche e una risposta ai trattamenti differente) e, come tali, con una prognosi nettamente inferiore rispetto alle malattie comuni.

Per questo in Humanitas è attivo un progetto di ricerca specifico per questa categoria che si avvale del supporto dell’Intelligenza Artificiale. L’obiettivo è quello di riuscire ad individuare eventuali fattori prognostici sui quali modellare un programma terapeutico e di follow-up dedicato soprattutto a giovani colpiti da tumore della mammella, tiroide, colon retto e sarcomi, neoplasie fra le più frequenti nel mondo AYA. Tali fattori prognostici potranno essere identificati grazie all’apporto dell’IA, in grado di elaborare numerose informazioni creando possibili connessioni tra diversi dati – demografici, abitudini e stili di vita, stato ormonale, storia familiare e della malattia, dati patologici e radiologici- al fine di identificare un insieme di variabili che impattano in maniera differente e preponderante sui giovani pazienti oncologici rispetto alle altre età della vita.

Le attività a Expo per lo Sport

Per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione, che passa anche dalla pratica fisica, Humanitas sarà presente a Expo per lo Sport con due iniziative, sabato 10 e domenica 11 settembre, al Parco Sempione di Milano. In entrambe le giornate, fisioterapisti, nutrizionisti e neuropsicologi dell’apprendimento di Humanitas Medical Care incontreranno il pubblico di Expo per lo Sport con attività interattive per grandi e piccoli.

Pillole di prevenzione a cura degli specialisti guideranno i partecipanti verso la scelta dello sport più indicato, la corretta postura e l’alimentazione prima e dopo un allenamento. Ma non solo: mattoncini colorati LEGO prenderanno vita grazie ai laboratori per bambini impegnati a costruire modellini animati, con l’obiettivo di imparare a riconoscere e gestire le proprie emozioni grazie al supporto degli specialisti di Humanitas Psico Medical Care.

Nella giornata di domenica 11 saranno poi organizzati talk e laboratori per i genitori che i pediatri di Humanitas San Pio X accompagneranno ad una scelta sana e responsabile degli sport per i propri bambini (con un focus anche sul tema della sicurezza, centrale nelle attività di movimento e nel tempo libero):

dalle 10 alle 11 avrà luogo l’iniziativa “Manovre di disostruzione in età pediatrica” con il dott. Fabrizio Ciralli, responsabile Neonatologia e Pediatria Humanitas San Pio X;

dalle 11.15-12.00 ci sarà spazio per l’intervista, curata dalla giornalista Monica Bertini, al dott. Fabrizio Ciralli, responsabile Neonatologia e Pediatria Humanitas San Pio X.

Disponibili infine incontri gratuiti in presenza presso la Palazzina Appiani in viale Giorgio Byron 2, per prenotarsi ai quali occorre recarsi sul sito della Fondazione.

I soggetti coinvolti

Expo per lo Sport ribadisce con questa iniziativa il valore sociale e salutistico della pratica fisica. Queste le dichiarazioni di Nicola Schena, organizzatore della manifestazione: «Presentiamo oggi con orgoglio e soddisfazione l’ottava edizione di Expo per lo Sport. Un evento ideato e interamente dedicato ai giovani per promuovere la pratica sportiva, che nel tempo è diventato un punto di riferimento per le famiglie e per il territorio di Milano. Lo sport è messaggero di principi autentici, benefici-psicofisici e valori fondamentali quali l’inclusione, la condivisione e il rispetto dell’altro. Gli stessi in cui crediamo e che vogliamo diffondere tra le nuove generazioni attraverso la pratica di più discipline».

FHR rivolge un particolare ringraziamento ad AC Milan e FC Internazionale Milano, da sempre impegnate a elevare il valore dello sport oltre l’attività agonistica e a promuoverne il valore sociale e di aiuto verso i più giovani. AC Milan e FC Internazionale Milano, che hanno coinvolto anche i propri Settori Giovanili, sposano con entusiasmo i progetti educativi che, attraverso il gioco del calcio, favoriscono l’inclusione sociale e l’integrazione, nella consapevolezza che fare rete nello sport aiuta anche il benessere fisico e a credere di più in sé stessi. La loro presenza sottolinea l’importanza condivisa di potenziare la ricerca scientifica in ambito giovanile, oncologico in particolare, e di diffondere la cultura dello sport come mezzo per una corretta prevenzione e promotore di salute.

Autogrill, con questa iniziativa, supporta il valore della prevenzione e dello stile di vita sano a partire dalle fasce più giovani della popolazione e nell’arco della vita. Andrea Cipolloni, CEO Europe-Italy dell’azienda, ha così commentato il progetto: «Siamo molto lieti di essere al fianco di Fondazione Humanitas per la Ricerca supportando l’attività di divulgazione scientifica e di sensibilizzazione svolta dalla Fondazione sull’importanza dello sport come forma di prevenzione e tutela della nostra salute. Autogrill sostiene da sempre il mondo dello sport condividendone il sistema valoriale che premia lo spirito di squadra, l’impegno, il rispetto delle regole e la determinazione nel perseguire obiettivi sfidanti».