Da Exploding Kittens a Taboo, 10 giochi da tavolo fra classici e novità

Alcuni richiedono l’uso dell’intelletto, altri privilegiano la rapidità, infine ci sono quelli dove la fortuna si rivela cruciale. I giochi da tavolo rappresentano un must per il divertimento in compagnia, che si tratti di serate in famiglia oppure di una festa tra amici. In vista di Pasqua, ecco qualche idea per lo svago offline, fra qualche classico e interessanti novità senza doversi rivolgere sempre a Monopoly o Scarabeo. Gran parte dei prodotti sono attualmente in offerta su Amazon per via degli sconti di primavera, che il sito di e-commerce terrà attivi per le prime due settimane di aprile. Ecco prezzi e caratteristiche, oltre a pillole di regolamento, dei 10 giochi da tavolo più interessanti sul mercato.

Dalle carte alle parole, i 10 migliori giochi da tavolo da comprare

1. Bananagrams, l’ideale per gli amanti di Wordle

Incastra le lettere, crea le parole e ostacola gli avversari. Bananagrams è la versione moderna di Scarabeo, adatta per tutti gli amanti del gioco virale Wordle. Le regole sono molto semplici: l’obiettivo è utilizzare tutte le tessere presenti nell’astuccio che funge da confezione per il prodotto e finirle prima dei propri avversari. Il prezzo su Amazon è di 18,90 euro e offre una scatola con 144 lettere.

2. Exploding Kittens, facile da imparare, difficile da vincere

Sin dalla sua uscita ha catturato l’attenzione collettiva, tanto da diventare ben presto un grande classico. Exploding Kittens è un gioco di carte facile da imparare ma non altrettanto semplice da vincere, dato che richiede il giusto mix di fortuna e strategia. Ogni carta del mazzo rappresenta un gatto e l’obiettivo consiste nell’evitare quella del felino esplosivo, pena l’eliminazione dal gioco. A meno di possedere la carta Disinnesgatto con cui far brillare la bomba senza conseguenze. Presenti carte per sbirciare nel mazzo, saltare quelle sgradite o danneggiare gli avversari. Su Amazon è disponibile a 19,89 euro assieme a una versione vietata ai minori da 18,99 euro.

3. Labirinto, il classico per tutta la famiglia

Sin dalla sua uscita nel 1986 ha fatto incetta di successi fra gli amanti dei giochi da tavolo. Labirinto, o Labyrinth nella versione originale, è uno dei prodotti più celebri di Ravensburger ed è ancora oggi molto amato dai fan. Il tabellone presenta un percorso intricato da attraversare per raccogliere tesori nascosti prima degli avversari. Per muoversi, il giocatore può usare le carte che gli vengono distribuite man mano che prosegue con il viaggio. È possibile inoltre ostacolare gli avversari cambiando la conformazione del labirinto, facendo perdere tempo e tranquillità agli altri cacciatori di tesori. Su Amazon costa 19,99 euro, ma ne esiste anche una versione a tema Harry Potter, disponibile a 21,99 euro.

4. Fortnite, il fenomeno virale approda nel mondo Jenga

Dopo aver dominato le console di tutto il mondo, Fortnite ha preso il sopravvento anche dei giochi da tavolo. Il fenomeno virale di PlayStation è protagonista di un gioco Jenga, che richiede di spostare dei mattoncini di una torre senza far cadere il complesso. Si tratta di un sistema molto simile a Shanghai, che invece obbliga i giocatori a muovere un bastoncino da un gruppo senza spostare gli altri. Jenga Fortnite, disponibile su Amazon a 15,94 euro, si compone di 54 blocchi rettangolari che formano una torre di 18 piani. L’obiettivo è innalzare l’edificio senza far crollare le fondamenta.

5. Pandemic, il gioco da tavolo che richiama l’epoca del Covid

Quattro malattie infettive e un mondo allo sbando. Sono gli ingredienti base di Pandemic, gioco da tavolo che richiede di salvare l’umanità dall’estinzione di massa. A differenza della maggior parte dei giochi, qui si privilegia la collaborazione alla competizione, tanto che i protagonisti dovranno muoversi all’unisono per vincere. Muovendosi sulla mappa bisognerà infatti bloccare i focolai in giro per il mondo e trovare la cura per bloccare le malattie, ricordando molto da vicino quanto vissuto negli ultimi due anni per via del Covid.

6. The Isle of Cats, divertimento in lingua inglese

È disponibile solo in lingua inglese, ma The Isle of Cats rappresenta uno dei giochi da tavolo più interessanti sul mercato. Realizzato da Frank West per City of Crimes, è adatto fino a un massimo di quattro giocatori di almeno 8 anni di età. Ogni partecipante interpreta un cittadino dell’immaginaria Squall’s End, la cui missione è salvare quanti più gattini possibile dalle grinfie del perfido Lord Vesh. Ogni gatto ha una sua tessera di gioco personale e appartiene a una specifica famiglia, dato fondamentale per trovare il modo di liberarlo dalla sua prigionia. Il prezzo su Amazon è di 51,29 euro.

7. Il camaleonte, un traditore alla caccia della parola segreta

L’azienda Dal Tenda ha sviluppato invece il gioco da tavolo Il camaleonte, party game che si basa sull’associazione di parole per 3-8 giocatori. Questi ultimi si dividono in due squadre e, tramite alcune carte, dovranno condividere una parola segreta senza farla scoprire agli avversari e soprattutto al camaleonte, un traditore che si deve nascondere ai più per poter individuare la parola nascosta. È possibile anche creare la propria variante con vocaboli e associazioni personali senza doversi affidare a quelle suggerite dalle carte. Il prezzo su Amazon è di 24,99 euro.

8. Sushi Go Party, il gioco da tavolo per creare il proprio menù giapponese

Bastano 20 minuti per completare una partita, ma probabilmente ne vorrete ancora di più. Sushi Go Party di Uplay Edizioni è disponibile su Amazon al prezzo di 20,49 euro ed è adatto per un pubblico maggiore di 8 anni. Ogni giocatore deve creare il proprio menù, rigorosamente a base giapponese, grazie a un vasto assortimento di pietanze raffigurate sulle carte. Solo le migliori combinazioni, scelte in base a senso del gusto e rarità, otterranno i punti necessari per raggiungere la vittoria finale.

9. Hedbanz, il gioco da tavolo adatto anche ai più piccoli

Tanto semplice da giocare quanto divertente, Hedbanz rappresenta un ottimo passatempo per tutta la famiglia, compresi i più piccoli. All’inizio, diversi giocatori scrivono una parola o un personaggio segreto su un foglietto che poi posizioneranno sulla fronte del malcapitato che dovrà indovinare il vocabolo tramite indizi o parole chiave. Fra i suggerimenti sono presenti 69 carte fotografiche e tre campioni di domanda. Il prezzo su Amazon è di 22,99 euro.

10. Taboo, il classico che non stanca mai

Chiudiamo la lista con un grande classico. Taboo è fra i giochi più amati in Italia e nel mondo tanto che quasi ogni amante del genere lo possiede a casa. Lo scopo è molto semplice, così come lo svolgimento. L’obiettivo principe è far indovinare ai membri della propria squadra una parola segreta senza però pronunciare determinati vocaboli strettamente correlati. Disponibile su Amazon a 23,50 euro, la scatola comprende 260 carte e oltre 1000 parole misteriose da indovinare.