Exit Poll cosa sono? Significato e traduzione del temine

Cosa sono gli exit poll? Se ne parla molto in questi giorni, poiché si sono appena chiuse le elezioni amministrative in alcune città d’Italia.

Exit poll è una espressione inglese che letteralmente si traduce con “sondaggio all’uscita” del seggio elettorale. Infatti, tale tipologia di sondaggio è effettuata proprio all’uscita del seggio, una volta che l’elettore ha espresso il voto. I sondaggisti somministrano un questionario a un campione rappresentativo di elettori, a cui chiedono di riprodurre il voto così come lo hanno espresso nella sezione elettorale.

I sondaggisti – generalmente aziende private che lavorano per i media, ma anche per i partiti politici stessi – tengono gli exit poll per ottenere un’indicazione immediata di quale sarà il risultato elettorale. Infatti, generalmente occorrono varie ore o persino giorni prima che vengano resi noti i risultati definitivi.

Differenze con sondaggi elettorali e proiezioni

Gli exit poll non devono essere confusi con i sondaggi elettorali. Questi ultimi vengono pubblicati fino a due settimane prima del voto e rappresentano delle stime sulle intenzioni di voto. Successivamente lasciando spazio al silenzio elettorale fino alla chiusura dei seggi.

Le proiezioni invece sono delle stime che vengono fatte durante lo spoglio, sulla base delle sole schede già scrutinate. Si tratta, appunto, di una proiezione del risultato finale.

Gli exit poll sono affidabili?

Gli exit poll permettono di formarsi un’idea sul risultato finale già mentre il voto è in corso. Tuttavia, presentano diversi problemi e spesso sono considerati un metodo poco affidabile.

Il primo elemento che potrebbe portare a delle stime inesatte è legato alla selezione del campione. Non potendo intervistare tutti gli elettori, bisogna sceglierne solo un certo gruppo, ma non è affatto detto che questo gruppo sia rappresentativo dell’intera popolazione.

Il secondo problema è legato al fatto che alcuni elettori potrebbero rifiutare di rispondere o addirittura mentire perché si vergognano del partito o candidato votato.

Il terzo è che i risultati, che spesso trapelano a urne ancora aperte, influenzano chi deve ancora recarsi ai seggi, e quindi falsano i risultati reali. Proprio per questo motivo in Italia è vietato dalla legge divulgare i risultati degli exit poll prima della chiusura delle urne, mentre in altre nazioni, come la Nuova Zelanda, è addirittura vietato condurli.

In molti casi gli exit poll hanno clamorosamente fallito. Tra gli episodi più eclatanti e recenti si ricordano quelli del referendum su Brexit e le presidenziali americane del 2016.