L’ex tronista Federica Aversano denunciata per stalking dall’ex compagno

La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, ha aperto un’inchiesta su diversi reati denunciati da un uomo, ex compagno della tronista Federica Aversano. Tra i reati contestati al personaggio televisivo, che ha abbandonato la trasmissione Uomini e donne nel novembre 2022 e ora è un’hostess di una compagnia ferroviaria che copre le tratte dell’alta velocità, ci sono anche quelli di stalking, molestie e violenze. Secondo la normativa sul Codice Rosso, la 30enne dovrà immediatamente comparire davanti al sostituto procuratore Carmen D’Onofrio per difendersi dalle accuse. Lei si difende su Instagram: «Le denunce ci sono da ambo le parti»

Il legale di Aversano: «Denuncia per gelosia e vendetta»

A parlare della vicenda è stato l’avvocato di Federica Aversano, Raffaele Gaetano Crisileo, contattato da Fanpage.it: «Potrebbe trattarsi di una possibile gelosia, questo è quello che ho capito. La denuncia nascerebbe anche per altre questioni, si potrebbe parlare di vendetta. Abbiamo chiesto al Pubblico Ministero di sentirla per difendersi». E così sarà. La storia tra Federica Aversano e l’ex compagno è durata per sei anni e ora quest’ultimo, tramite il legale Goffredo Grasso, ha presentato la denuncia inserendo vari reati. Tra le contestazioni anche chiamate notturne e continue richieste di denaro.

Aversano: «Notizie assurde»

L’ex tronista ha commentato gli articoli sui media nazionali con una story su Instagram in cui scrive: «Sono uscite notizie assurde. Le denunce ci sono da ambo le parti e non sono quelli gli articoli di riferimento. C’è un bambino e saranno denunciate tutte le persone che diranno menzogne a riguardo».

Le parole di Aversano sull’uomo: «Al sesto mese si è tirato indietro»

Fanpage.it ha riportato anche le dichiarazioni che Federica Aversano ha rilasciato tempo fa al settimanale Di Più. Al centro dell’intervista proprio il rapporto con l’uomo, padre di suo figlio, con cui ha interrotto la relazione al sesto mese di gravidanza. «Credevo di aver trovato l’uomo con il quale costruire quella famiglia completa che a me è mancata», raccontava l’ex tronista. «A 25 anni aspettavo già il mio bambino, ma mentre ero al sesto mese di gravidanza lui si è tirato indietro. Non ha voluto prendersi le responsabilità di un rapporto di coppia stabile. Ha continuato a essere il padre di mio figlio, ma non più il mio compagno».