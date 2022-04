Ex stasera su Nove: trama, cast e curiosità sul film di Fausto Brizzi

Fausto Brizzi dirige un cast di stelle in Ex, film del 2009 in onda stasera 11 aprile alle 21,25 su Nove. La trama narra diversi episodi indipendenti ma legati da un sottile fil rouge: la fine dell’amore. Nel cast Claudio Bisio, Alessandro Gassmann, Claudia Gerini e Nancy Brilli. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito ufficiale di Nove oppure sulla piattaforma a pagamento Discovery+.

Ex, trama e cast del film stasera 11 aprile 2022 su Nove

La trama di Ex non vanta una storia unica, ma si concentra su diversi protagonisti che stanno vivendo però situazioni molto simili fra loro. Al centro dell’attenzione infatti ci sono solo relazioni ormai concluse oppure prossime alla fine per motivi disparati. Fra i personaggi principali c’è Sergio (Claudio Bisio), psicologo che da anni ha ormai divorziato dalla moglie Michela (Elena Sofia Ricci). Attualmente è fidanzato con Roberta (Giorgia Würth) ma una notizia è pronto a sconvolgergli la vita. La sua ex moglie muore improvvisamente ma non prima di avergli rivelato di averlo sempre amato.

Divorziati anche Filippo (Vincenzo Salemme) e Caterina (Nancy Brilli), ora impegnati a scaricare sul partner la custodia dei figli che nessuno dei due vuole accollarsi in quanto ostacolo per le loro carriere. Il giudice Luca (Silvio Orlando) però li costringe, contro la loro volontà, a trascorrere del tempo assieme in attività che possano giovare alla crescita dei bambini. Lo stesso Luca però non se la passa meglio, dato che sua moglie Loredana (Carla Signoris) lo caccia di casa, obbligandolo a trasferirsi dal figlio universitario e iniziare così una nuova vita.

In parallelo anche la vicenda di Elisa (Claudia Gerini), pronta a convolare a nozze con il promesso sposo Corrado (Gianmarco Tognazzi). Il suo ex fidanzato Lorenzo (Flavio Insinna) irrompe nuovamente nella sua vita nel modo più inaspettato: è infatti il sacerdote che dovrà celebrare il matrimonio. Intanto, un’amica di Elisa, Monique (Cécile Cassel), si fidanza con il chirurgo Paolo (Fabio De Luigi), ma non riesce a liberarsi del suo ex Davide (Alessandro Gassmann).

Ex, 5 curiosità sul film stasera 11 aprile 2022 su Nove

1. Ex, le canzoni di Biagio Antonacci per la colonna sonora

La colonna sonora del film è opera di Bruno Zambrini, già collaboratore e compositore di brani per Gianni Morandi e Patty Pravo. Fra le tracce però anche due brani originali di Biagio Antonacci scritti appositamente per il film. Si tratta di Il cielo ha una porta sola e Aprila, nel cui videoclip compare anche Giorgia Würth, fra le protagoniste del film.

2. Ex, le nomination ai David e ai Nastri d’Argento

Apprezzato dal pubblico in sala tanto da incassare più di 10 milioni di euro al botteghino, Ex ha convinto anche la critica. Ben 10 le candidature ai David di Donatello tra cui “Miglior Film”, “Miglior regia” e i due ruoli da non protagonisti rispettivamente a Claudio Bisio e Carla Signoris. Il film tuttavia ha vinto un solo Nastro d’Argento (Miglior commedia) a fronte di sei nomination.

3. Ex, le foto nei titoli di coda

Durante i titoli di coda è possibile vedere 100 fotografie che immortalano altrettante coppie durante un bacio. Si tratta di comparse, selezionate dalla produzione nei mesi antecedenti la registrazione delle riprese, che ha partecipato spontaneamente dopo aver risposto ad un annuncio sul sito ufficiale del film.

4. Ex, l’omaggio ai film della saga La pantera rosa

Il film di Fausto Brizzi è ricco di citazioni cinematografiche, ma su tutte spicca quella per la saga La Pantera Rosa. Il personaggio di Fabio De Luigi, Paolo, infatti possiede un gatto di nome Cato, stesso nome dello stravagante maggiordomo dell’ispettore Clouseau protagonista dei film. In alcune scene è possibile vedere Paolo cimentarsi nelle celebri imboscate che hanno reso La Pantera Rosa un cult del cinema.

5. Ex, il sequel di Carlo Vanzina

Nel 2011 Fausto Brizzi ha ceduto a Carlo Vanzina le redini della saga per il sequel Ex – Amici come prima!. Il film vide il ritorno di alcuni membri del cast originale, seppur in ruoli differenti. Oltre alle new entry di Anna Foglietta, Enrico Brignano e Paolo Ruffini ci sono infatti anche Alessandro Gassmann e Vincenzo Salemme.