Ex Ilva, sospese le aziende dell’indotto: l’ultimo schiaffo a Taranto

«Sopraggiunte e superiori circostanze». Criptica come una terzina di Nostradamus. Vaga come “motivi di famiglia” nella giustificazione alle elementari. È la motivazione con cui Acciaierie di Italia ha inibito a ben 145 ditte in appalto allo stabilimento siderurgico dell’ex Ilva l’accesso ai cantieri, «prevedibilmente fino al 16 gennaio 2023, oppure fino all’anteriore data prevista dagli ordini quale termine di consegna». Crisi di liquidità? Ricatto al governo? Fatto sta che circa 2 mila famiglie tarantine si ritrovano all’improvviso e nuovamente nel baratro. Un baratro che ahimè conoscono come le loro tasche, che ormai fa parte dell’orizzonte come il Castello Aragonese, e che pure ogni volta sembra un posto diverso. Più stretto, più buio, più disperato. Già condannati al limbo dell’incertezza dalla peculiare condizione di precarietà che conferisce l’essere dipendenti di ditte “fantasma”, ovvero formalmente autonome ma di fatto legate come fratelli omozigoti al “Mostro”, già sfregiati da anni di costante ricorso alla cassa integrazione o all’amministrazione straordinaria, i lavoratori dell’Ilva si ritrovano ancora una volta a pagare il prezzo più alto, a subire l’ennesimo fendente alle spalle. Perché dagli Anni 60 a oggi tutti i giochi di potere, le riorganizzazioni posticce, le mega-acquisizioni e le maxi inchieste, le ipocrite rassicurazioni e le ambigue rivendicazioni, hanno avuto un unico campo di gioco. Non di certo lo Jacovone, ma la pelle di coloro che sull’Ilva hanno provato a costruirsi una prospettiva di vita tarantina.

Non solo fumi tossici ma anche promesse tradite e omissioni

Non si può nemmeno parlare di fulmine a ciel sereno. Perché a Taranto il cielo terso non si riesce a vedere ormai da decenni. Le nubi che s’addensano sulla città non sono solo fumi tossici. Tra quei nembi adombri ci sono anni di promesse tradite, di tempestive omissioni, di connivenze mai totalmente svelate, di progetti faraonici quanto irrealizzabili, di carte false mescolate a speranze autentiche. Tanti anni di bocconi amari inghiottiti senza colpo ferire, ritardi nei pagamenti accettati seraficamente, sacrifici mal ripagati con riduzioni, esuberi, ammortizzatori, badge disattivati e comunicati che fanno male.

Liberare i cantieri o liberare Taranto?

L’invito a “liberare i cantieri” entro il 14 novembre è condito con quella ferocia da linguaggio asettico che solo il burocratese sa generare: «Decorso tale termine, sarà inibito ogni accesso in stabilimento». Forse i cantieri andrebbero “liberati” davvero. Ma come l’esercito ucraino che entra a Kherson. La città intera andrebbe liberata da questo incubo che ha le sembianze d’un lavoro e la sagoma d’un ricatto. Una tra le città più belle del Mediterraneo senza se e senza ma, ferita e oltraggiata dalla polvere rossa e dalle morti bianche, che nel suo cuore di acciaio fuso da più di mezzo secolo ha inciso a caratteri cubitali ma sfocati la parola in-sicurezza. La città dell’acciaio, gremita di uomini e donne d’acciaio, che in cambio della sicurezza di un posto di lavoro hanno dovuto barattare la sicurezza su quel posto di lavoro. Da sempre in bilico tra morire di fame e morire di tumore, quest’anno vivranno un Natale amaro. Con le bollette alle stelle e lo stipendio che si spegne. «Non vediamo alcuna prospettiva», si legge in una nota della locale sezione metalmeccanica di Confindustria, «mancano le commesse in quanto lo stabilimento va via via spegnendosi».

Indotto, una parola che parla della città

Al quartiere Tamburi, simbolo delle speranze stuprate, e della bellezza violata in cambio del pane, dove sembra di vivere su Marte, il vento, oltre alla polvere rossiccia dell’Ilva, ha cominciato a trasportare anche la rassegnazione. «Andate di via di qui», è il mantra che i nipoti si sentono ripetono a malincuore dai nonni incollati alle sedie di plastica ingiallita dei piccoli bar del rione. Quartiere Paolo VI. Stessa luce marziana. «Ci vorrebbe un piano», sospira tra sé e sé un giovane studente di ingegneria del Politecnico di Bari, sede di Taranto. Magari non l’ennesimo piano industriale. O forse la risposta è proprio in quella via in cui ha sede la facoltà: via del Turismo. Forse è proprio da lì che bisognerà ripartire, dalla Magna Grecia. Ma la favola del turismo pugliese non ha mai garantito il canonico lieto fine, e liberarsi una volta per tutte del Mostro non sarebbe indolore. Con lui morirebbe definitivamente tutto l’indotto. Una intera generazione da sacrificare sull’altare della riconversione. Viene allora da domandarsi se Taranto stessa riuscirebbe a immaginarsi fuori dal perimetro dell’acciaio, se senza quella polvere non finisse invece per non riconoscersi più, se non sia tempo per la città di prendere esempio dal suo celeberrimo ponte per girarsi finalmente a guardare altrove. Intanto l’indotto sta già morendo. Già l’indotto. Nel dizionario alla voce indotto si può leggere “l’insieme delle attività economiche di un territorio o di una regione, la cui esistenza è in funzione di un grande complesso industriale localizzato in quell’area.” Ma anche: “Di fatto o fenomeno provocato da fattori esterni”. Diamine, in fondo, che la si intenda come sostantivo o come aggettivo, non esiste una parola che sappia parlare meglio di questa città.