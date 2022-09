L’ex giudice Bellomo prosciolto dalle accuse di stalking e violenza private alle studentesse

Francesco Bellomo, ex giudice del Consiglio di Stato, è stato prosciolto dalle accuse di stalking e violenza privata nei confronti di tre borsiste della scuola per magistrati “Diritto e scienza”. La sentenza è arrivata oggi dopo la decisione del giudice per l’udienza preliminare di Bergamo, davanti al quale si discuteva il caso. Il gup ha accolto la tesi degli avvocati Gianluca D’Oria e Beniamino Migliucci, secondo cui «il fatto non sussiste».

Bellomo prosciolto: resta un quarto capo d’accusa

Per il gup il «fatto non sussiste». Francesco Bellomo era finito agli arresti domiciliari nel luglio 2019. Secondo la Procura di Bari, che ha aperto l’inchiesta oltre tre anni fa, l’ipotesi riguardava presunti maltrattamenti da parte dell’ex giudice ad alcune allieve, con cui aveva anche relazioni intime. La vicenda si incentrava su rigidi codici di comportamento ma soprattutto un dress code preciso, con minigonne e tacchi a spillo. Oltre questo, si parlava di un vero e proprio stalking, con Bellomo a controllare profili social e frequentazioni. Adesso il proscioglimento, ma resta aperta un’altra vicenda legata al quarto capo di imputazione. Quest’ultimo riguarderebbe una presunta violenza privata nei confronti di una giovane donna, ma il giudice ha riqualificato il reato in tentata violenza e inviato gli atti alla Procura di Massa Carrara.

Già stralciata una parte d’inchiesta con protagonista Giuseppe Conte

In precedenza, i pm di Bari hanno inoltre stralciato una parte d’inchiesta. Si tratta di quella riguardante una presunta calunnia nei confronti dell’ex premier Giuseppe Conte, che da presidente dell’organo di giustizia amministrativa aveva esaminato la vicenda disciplinare. Da qui si era concluso il procedimento con l’allontanamento di Bellomo dalla magistratura. Dopo l’invio a Roma degli atti, il caso è stato archiviato. La seconda parte, conclusasi oggi, è stata trasferita a Bergamo dopo che il giudice Mario Mastromatteo aveva accolto le obiezioni di D’Oria e Migliucci sull’incompetenza territoriale della Procura di Bari.