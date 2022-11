Ex consigliere comunale di Castelnuovo è stato ucciso durante battuta di caccia

Colpito accidentalmente da un colpo di fucile da parte di un suo amico. È morto così Giuseppe Lambiase. L’ex consigliere comunale di Castelnuovo Cilento sarebbe stato ucciso in un incidente, durante una caccia, mentre era a poca distanza da un suo amico. Proprio l’arma di quest’ultimo lo avrebbe colpito, non lasciandogli scampo.

L’ex consigliere comunale di Castelnuovo muore: sarebbe stato ucciso a una caccia

I fatti si sarebbero svolti in una località vicina, Montisani di Vallo della Lucania. I due si sarebbero impegnati in questa battuta di caccia e si sarebbero distanziati. L’amico avrebbe avvertito la presenza di un cinghiale e gli avrebbe sparato. Solo poco dopo, l’amico avrebbe scoperto che non si trattava di un cinghiale, ma dell’ex consigliere.

Lo stesso amico ha lanciato l’allarme. I soccorritori hanno disposto subito il trasferimento all’ospedale di San Luca, ma purtroppo l’uomo è deceduto subito dopo l’arrivo nel nosocomio. Per fare chiarezza sulle dinamiche esatte dell’accaduto, l’indagine è stata affidata ai carabinieri.

Castelnuovo Cilento piange Giuseppe Lambiase

«La Comunità di Castelnuovo Cilento vive in queste ore un lutto profondo ed immenso per l’improvvisa e tragica perdita di Giuseppe Lambiase, un uomo perbene, umile , generoso , impegnato nel sociale e amico di tutti. Un grande lavoratore con la famiglia, sempre, nel cuore, unico Suo faro, unica Sua ragione di vita. Quella famiglia che ha amato, ama e continuerà ad amare. Per l’eternità». Con queste parole il sindaco del piccolo comune nel Salernitano Eros Lamaida presenta il suo cordoglio alla famiglia, accanto a quello della comunità.

«È una perdita immensa per Castelnuovo Cilento. A nome del nostro Comune e mio personale, desidero esprimere il più sincero e profondo cordoglio per la Sua scomparsa alla Sua sposa, ai Suoi figli e a tutti i Suoi affetti più cari» conclude.