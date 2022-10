L’ex calciatore della Lazio e il pavimento conteso: cosa è successo

Il calciatore spagnolo Jony, in prestito allo Sporting Gijòn dalla Lazio, sarebbe stato accusato di appropriazione indebita dal proprietario della villa del’Olgiata dove ha vissuto durante la sua permanenza in biancoceleste. Lo scrive Repubblica. Oggetto del contendere il pavimento in gomma della palestra della residenza, che ricopriva il parquet, che Jony avrebbe rimosso evidentemente senza consultare il locatore.

Jony, via il pavimento tecnico che copriva il parquet

Il proprietario dell’immobile dove viveva in affitto Jony è il nobile e imprenditore Manfredi Mattei Filo della Torre. Come scrive Repubblica, la vicenda risale all’estate del 2020, ovvero al termine dell’unica stagione giocata da Jony nella Lazio. Qualche settimana prima del trasloco, Filo della Torre ha inviato un suo rappresentante a verificare le condizioni dell’immobile: tutto è in ordine. In seguito, però, è stata rilevata la mancanza del pavimento tecnico della palestra, che in precedenza ricopriva il legno e che il calciatore nel frattempo avrebbe fatto rimuovere. Jony si sarebbe impegnato a risarcire il danno, promessa però non mantenuta: da qui la denuncia da parte del nobile. La pm incaricata del caso ha chiesto l’archiviazione, ma il gip deve ancora decidere se accogliere la domanda o approfondire la questione.

Jony, 32 presenze con la maglia della Lazio

Classe 1991, Jonathan Rodríguez Menéndez, meglio noto come Jony, è stato acquistato dalla Lazio nel 2019. Aveva disputato la stagione precedente nell’Alaves, in prestito dal Malaga. Il suo cartellino è ancora di proprietà del club capitolino, nonostante sia sceso in campo con la maglia biancoceleste solo nel 2019/20 (32 presenze in tutte le competizioni), senza lasciare grandi ricordi. Ceduto in prestito dopo un anno all’Osasuna, nella prima parte dell’annata successiva a Roma non ha trovato spazio e a gennaio 2022 la Lazio lo ha ceduto temporaneamente allo Sporting Gijón (in Segunda División), dove a inizio carriera aveva vissuto alcune buone stagioni.