Chi è Evgeniya Chernyshova, l’accusatrice di Harvey Weinstein

«Stanca di nascondersi» l’ex attrice e modella russa Evgeniya Chernyshova ha rivelato all’Hollywood Reporter di essere la donna che, con le sue accuse, ha mandato Harvey Weinstein per altri 16 anni dietro le sbarre. Finora aveva parlato protetta dall’anonimato, indicata con lo pseudonimo Jane Doe 1. «Sono Evgeniya. Voglio la mia vita indietro. Sono stata stuprata. Questa è la mia storia», ha detto all’indomani della sentenza contro l’ex produttore cofondatore della Miramax.

La violenza sessuale subita nel 2013

Evgeniya Chernyshova ha accusato Weinstein di averla aggredita dieci anni fa in un albergo di Beverly Hills. All’epoca tempo dell’aggressione viveva in Italia con il marito, da cui si è poi separata dopo lo stupro. Oggi invece vive e lavora a Los Angeles, dove ha un negozio di allestimenti floreali.

La carriera della ex modella e attrice

Chernyshova ha 43 anni ed è nata in Siberia. Alta 1,78 m, sognava di diventare ostetrica, per a 15 ha invece iniziato a fare la modella dopo aver vinto un concorso di bellezza. Poi ha tentato la via delal recitazione, ottenendo però solo quattro piccole parti tra il 2009 e il 2016. Due in Italia, nella miniserie tv Baciati dall’amore e Gli ultimi del paradiso. E altrettante negli Stati Uniti: nel film per la tv Triggerman e nel corto The Nice Guys: Meet The Nice Guys. L’aggressione sessuale da parte di Weinsten è avvenuta dopo una serata del Los Angeles Italia Film Festival. Il produttore ha bussato alla sua camera in hotel e, dopo essere entrato, l’ha stuprata. Chernyshova ha deciso di denunciare Weinstein dopo anni di depressione e disagio mentale, quando nel 2017 la figlia Maria le ha confessato di essere stata aggredita sessualmente da un ragazzo della sua scuola.

Oggi è fiorista e anche doula

Oltre a Maria (oggi 21 anni), Chernyshova ha un altro figlio più grande (23enne) e una più piccola (16enne). Oggi come detto vive a Los Angeles, dove fa la fiorista. Ma lavora anche come doula: si tratta della figura assistenziale non medica e non sanitaria che si occupa del supporto alla donna durante tutto il percorso perinatale, dalla gravidanza al post-partum.