Everything everywhere all at once: trama, dove vederlo e cast del miglior film agli Oscar 2023

Dopo essere diventato il film più premiato della storia dell’Awards Season, Everything Everywhere All at Once trionfa agli Oscar 2023, portando ai registi Daniel Kwan e Daniel Scheinert la prima statuetta per il miglior film.

Everything Everywhere All at Once: trama

Everything Everywhere All at Once racconta la storia di Evelyn Wang, interpretata da Michelle Yeoh, un’immigrata cinese in America. Immersa nei problemi che la vita quotidiana può portare nel gestire una lavanderia a gettoni, durante l’ennesima giornata complicata un evento particolare porta la donna ad essere trasportata nel Multiverso. La Yeoh è così costretta a vivere una serie di vite alternative, i cui esiti dipendono dalle sue decisioni.

Prodotto dai fratelli Russo (di The Avengers), Everything Everywhere All at Once è diventano ben presto un caso cinematografico che, grazie al passaparola, ha portato milioni di americani a riversarsi nelle sale per vederlo, incassando a livello mondiale quasi 100 milioni di dollari.

I Daniels, così vengono chiamati i due registi, portano in scena il racconto di una vita quotidiana stravolta dalle mille possibilità che la vita può offrire. La protagonista è un po’ lo specchio della vita stessa di Michelle Yeoh. L’attrice, destinata a diventare ballerina, si ritrova a causa di un incidente a dover cambiare lavoro e, alla fine, vincere un Oscar. Quello che vediamo in Everything Everywhere All at Once è, infatti, una metafora delle aspirazioni del singolo che va incontro a mille difficoltà per riuscire a realizzare anche solo uno dei suoi sogni.

Everything Everywhere All at Once: dove vederlo

All’estero, il film è disponibile in streaming sulle piattaforme Paramount+ e Showtime. A seguire, si potrà vedere su The Roku Channel e Prime Video. In Italia, invece, per il momento il film non verrà trasmesso su nessuna piattaforma: l’unico modo per vederlo è comprare il biglietto del cinema. Uscito lo scorso autunno nelle sale, è tornato in programmazione dopo l’annuncio delle 11 nomination agli Academy Awards e, a maggior ragione, tornerà ora dopo una vittoria così schiacciante.

Everything Everywhere All at Once: cast

Per quanto riguarda il cast, oltre a Michelle Yeoh sono presenti, tra gli altri:

Ke Huy Quan

Jamie Lee Curtis

Stephanie Hsu

Jenny Slate

James Hong

Tutti i premi vinti agli Oscar 2023



Everything Everywhere All at Once è risultato essere il film più premiato della storia dell’Awards Season vincendo statuette importanti sia ai Golden Globe, vincendo i premi principali per gli attori, che ai Critics Choice Awards. Nell’edizione 2023 degli Oscar si porta a casa ben 7 statuette su 11 nomination. Il film ha infatti vinto come: