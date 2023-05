Everest, 70 anni fa la prima scalata fino alla vetta di Hillary e Norga

Esattamente settant’anni fa Edmund Hillary e Tenzing Torgay conquistarono l’Everest. Il 29 maggio 1953, alle 11:30, (ora locale in Nepal), il tetto del mondo era stato raggiunto dal neozelandese e dal nepalese. La spedizione venne organizzata dal Joint Himalayan Committee, con sede a Londra. Tra le motivazioni, anche quelle di natura politica, in quanto il Regno Unito desiderava raggiungere per primo l’importante traguardo. A guidare la spedizione, il colonnello John Hunt.

Settant’anni fa la prima scalata sull’Everest

La vetta che gli alpinisti dovettero affrontare si trovava a circa 7.000 metri di altitudine. Secondo le indicazioni di Hunt, i tentativi di raggiungere la cima dovevano essere effettuati da due alpinisti alla volta, ma, nonostante la preparazione, il primo tentativo, compiuto tre giorni prima, fallì. Il 29 maggio, Hillary e Norgay ritentarono l’impresa e raggiunsero il vertice. Una volta giunti sulla cima, Hillary pose nella neve una croce in segno di ringraziamento, mentre Tenzing lasciò dei biscotti e del cioccolato per ringraziare gli dei. La fortunata spedizione fu il nono tentativo di raggiungere la cima. I due rimasero sulla vetta un quarto d’ora. Hillary morì a 88 anni l’11 gennaio 2008, Tenzing spirò nel 1986, a 72 anni di età.