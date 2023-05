Evelina Tomasoni è morta: era stata colpita da un fulmine sul monte Guglielmo

Non ce l’ha fatta Evelina Tomasoni, la donna di 53 anni che, domenica 28 maggio, è stata colpita da un fulmine sul monte Guglielmo, in provincia di Brescia. Le condizioni della donna, ricoverata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, sono apparse da subito gravissime. Al momento dell’incidente, la 53enne si trovava con il compagno sul versante del monte Guglielmo tra Pisogne e Zone. La coppia non era nuova alle escursioni, si trattava infatti di una passione che li univa e che condividevano da tempo.

Morta Evelina Tomasoni, colpita da un fulmine

Secondo le prime informazioni raccolte, il temporale che non ha dato scampo alla donna si è scatenato in pochi attimi, poco dopo le 15.00. Il fulmine l’avrebbe attraversata dalla spalla per poi fuoriuscire dal piede sotto gli occhi del compagno che ha subito chiamato i soccorsi. I medici del 118 sono intervenuti immediatamente, inviati dall’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), con un elicottero che è decollato da Sondrio.

Inutile la corsa in ospedale

La donna è morta dopo il trasporto in ospedale. A causa della gravità delle sue condizioni, gli operatori sanitari l’hanno intubata sul posto per poi trasferirla d’urgenza all’ospedale di Bergamo dove è stata ricoverata. Purtroppo per l’escursionista non c’è stato nulla da fare.