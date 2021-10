Avventurieri, soldati e ora anche ricercatori medici. Il mondo dei videogiochi consente ai gamer di vestire i panni di ogni tipologia di personaggio, dando sfogo a desideri e immaginazione. Oggi però è possibile anche dare una mano alla scienza nel mondo reale. È il caso di EVE Online, titolo multiplayer fra i più longevi della storia, dove gli utenti possono aiutare gli scienziati nella lotta al Covid-19.

Il contributo dei gamer è pari a 471 anni di lavoro in laboratorio

Il progetto di CCP Games è infatti dotato di un minigioco, Project Discovery, dove migliaia di giocatori in tutto il mondo stanno studiando quotidianamente la risposta del sistema immunitario umano al coronavirus. Il gameplay infatti fornisce gli strumenti per isolare modelli specifici – tra cui l’analisi del sangue di individui infetti – e aiutare concretamente la scienza nella lotta alla pandemia.

Fra lotte cosmiche e aumento delle ricchezze, dunque, i giocatori possono potenziare i progressi della scienza sulla Terra, ricevendo in cambio abbigliamenti e attrezzatura esclusivi da usare nel gioco, oltre all’onore di aver contribuito allo sviluppo della vita umana sul Pianeta. «Il contributo dei giocatori aiuta a ridurre le attività che altrimenti sarebbero ad appannaggio solo degli scienziati», ha detto a Wired David Ecker, direttore di produzione del gioco. «Considerando che ci sono molti più gamer che scienziati, possiamo così fare un enorme balzo in avanti risparmiando anni di lavoro». Come sottolinea il magazine americano, i 426 mila utenti attualmente attivi su EVE Online hanno contribuito a realizzare 1,8 milioni di analisi, consegnando l’equivalente di ben 471 anni di lavoro in laboratorio.

Nel progetto EVE Online anche l’Università di Modena

Il progetto è frutto di una collaborazione di CCP Games con vari centri di ricerca come la McGill University di Montreal, il British Columbia Cancer Research Centre di Vancouver e l’Università della Pennsylvania. Presente anche l’Italia, grazie al contributo dell’Università di Modena e Reggio Emilia. La realizzazione tecnica è invece opera del Massively Multiplayer Online Science, società svizzera che collega la comunità scientifica con il gaming per creare esperienze di gioco senza soluzione di continuità.

«Il lato più importante del nostro lavoro è la fidelizzazione degli utenti», ha detto il direttore creativo di EVE Online Bergur Finnbogason. «Il funzionamento del sistema è strettamente connesso all’input umano quindi è necessario convincere i giocatori a tornare periodicamente sulla piattaforma». Nonostante un lieve calo negli ultimi tempi, il titolo di CCP Games rimane ancora ai vertici della categoria MMORPG (acronimo dei giochi di ruoli multiplayer online), tanto da essere in continua espansione. Nel gioco, i gamer chiamati “capsuleer” intraprendono epiche missioni spaziali che comprendono esplorazione, estrazione mineraria e industria in oltre 8 mila sistemi stellari. Inoltre non mancano battaglie senza esclusione di colpi contro altri utenti o contro l’IA del gioco.

Green Pass: The Game, il titolo made in Italy

Per il suo contribuito alla scienza, Project DIscovery si è aggiudicato lo scorso maggio un Webby Award. Non si tratta di un unicum, dato che già nel 2017 il titolo multiplayer aveva contribuito alla classificazione delle cellule umane con un Atlante delle proteine e alla localizzazione di altri pianeti nella nostra galassia. Quest’ultimo progetto aveva consentito al professor Michel Mayor dell’Università di Ginevra di ricevere il Nobel per la fisica nel 2019.

Non solo EVE Online. Per quanto riguarda il Covid, il mondo del gaming è anche attento alla sensibilizzazione collettiva. È il caso di Green Pass: The Game, prodotto made in Catania con l’obiettivo di ricordare i benefici del certificato vaccinale nel nostro paese. Realizzato da Blaster Foundry, start-up catanese che unisce videogame e marketing, il gioco chiede all’utente di superare alcuni ostacoli virtuali e accedere a un bar. Prima di accedere, viene richiesto di caricare il proprio Pass tramite screenshot, determinante nel prosieguo del gioco. Se infatti non lo si ha, una volta giunti al bar un buttafuori blocca l’accesso ed è Game Over.