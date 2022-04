Evasione e frode fiscale, cosa sono e qual è la differenza

Spesso usati come sinonimi, le parole “evasione” e “frode fiscale” si riferiscono in realtà a situazioni e comportamenti diverse: vediamo qual è la differenza tra loro e come vengono puniti dallo stato.

Evasione e frode fiscale: la differenza

Il termine “evasione fiscale” indica tutti quei comportamenti attraverso cui i cittadini violano le norme di legge al fine di non pagare o pagare meno tasse. L’esempio più tipico di evasione è la vendita, da parte di un esercizio commerciale, senza l’emissione dello scontrino fiscale. In base all’entità del danno arrecato, chi non rispetta la normativa viene punito con:

una sanzione amministrativa con multa o maggiorazione rispetto al dovuto per le violazioni relative ai versamenti diretti e alle imposte sui redditi, come quelle commesse da lavora in nero senza emettere fattura o scontrino oppure da chi non versa IVA e IRPEF per redditi modesti;

rispetto al dovuto per le violazioni relative ai versamenti diretti e alle imposte sui redditi, come quelle commesse da lavora in nero senza emettere fattura o scontrino oppure da chi non versa IVA e IRPEF per redditi modesti; una sanzione penale con reclusione dai 6 mesi agli 8 anni per chi evade le tasse superando determinate soglie, come chi falsifica o omette la dichiarazione dei redditi (da 1 a 6 anni), chi emette fatture false (da 6 mesi a 6 anni), chi occulta o distrugge documenti contabili (da 6 mesi a 5 anni) e chi non versa l’Iva con un debito superiore ai 250 mila euro (fino a 8 anni).

Cosa diversa è invece la frode fiscale. In questo caso ci si trova infatti di fronte ad un reato vero e proprio e ad una reale violazione della normativa tributaria. Il termine indica il comportamento fraudolento che ha come fine quello di ingannare la Pubblica Amministrazione in modo attivo tramite raggiri o falsificazioni tesi ad occultare dei redditi.

Un esempio tipico di frode è la dichiarazione fraudolenta, che può essere messa in atto creando e registrando fatture e documenti di operazioni inesistenti o compiendo operazioni simulate volte ad indurre in errore l’amministrazione pubblica o ad ostacolare gli accertamenti. La frode viene punita con la reclusione da 4 agli 8 anni, ma se le imposte evase sono inferiori ai 100 mila euro la reclusione va da 1 anno e 6 mesi ai 6 anni.