Eva Herzigova compie 50 anni: marito, figli e carriera della supermodella

Oggi, 10 marzo, una delle top model più celebri del mondo, Eva Herzigova, compie 50 anni. Un compleanno importante per una bellezza che non risente del tempo. Vediamo chi è, quali sono state le tappe più importanti della sua carriera e cosa si sa della sua vita privata.

Chi è Eva Herzigova

La donna è molto conosciuta in Italia non solo perché ha sfilato per gli stilisti più importanti ma anche per aver co-condotto il Festival di Sanremo al fianco di Raimondo Vianello e per aver interpretato il film di Salemme L’amico del cuore. La sua bellezza e la sua fisicità irrompono in Italia con l’ormai storico spot del reggiseno della Wonderbra, ma la carriera della super modella parte da lontano.

Eva Herzigova nasce a Litvinov, in Repubblica Ceca, nel 1973. Comincia la carriera da modella giovanissima, a 16 anni, con la vittoria ad un concorso di bellezza a Praga. Questo le permette di andare a Parigi dove viene notata e comincia a lavorare come modella per i più importanti stilisti. Da quel momento calcherà le passerelle più prestigiose.

La Herzigova ha rappresentato uno dei nomi e dei volti più importanti tra le modelle degli anni Novanta insieme alle altre super top: Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Milla Jovovich, Linda Evangelista e Kate Moss. Ha sfilato per tutti i grandi nomi della moda: da Chanel a Christian Dior agli italiani Versace, Prada, Dolce&Gabbana, Fendi, Moschino. É stata il volto di tante campagne pubblicitarie, tra le più popolari Wonderbra e L’Oréal, e ha posato per le più prestigiose copertine di riviste patinate e per il celebre Calendario Pirelli.

Chi sono marito e figli

Nel 1996 sposa il musicista Tico Torres del gruppo Bon Jovi, ma i due si lasceranno nel 1999. Nel 2002 conosce l’amore della sua vita, l’imprenditore torinese Gregorio Marsiaj, con il quale ha avuto i figli George di 15 anni, Philip di 12 ed Edward di 10. La coppia è tornata a vivere in Italia dopo molti anni trascorsi a Londra.