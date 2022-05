Eva Henger e i dettagli sull’incidente: “Il cuore del marito si è fermato”

Mentre Eva Henger e il marito Massimiliano Caroletti rimangono ricoverati in ospedale, emergono nuovi dettagli sull’incidente stradale che li ha coinvolti nei pressi di Kaposvar, cittadina ungherese dove la modella è cresciuta: l’impatto è stato talmente violento che, oltre ad aver causato la morte di due persone, ha fatto fermare il cuore del compagno della donna.

Eva Henger, l’incidente: “L’ha traumatizzata”

A raccontarlo è stato il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, il quale ha reso noto di essere in contatto con la coppia. Eva, risultata negativa all’alcol test e ai testi antidroga, avrebbe dovuto operarsi il 2 maggio (ha riportato fratture ad un braccio, al tallone e al femore), ma il suo intervento è stato posticipato di un giorno perché i medici gli avrebbero trovato del liquido nella milza che ha condizionato alcuni valori del sangue, al momento sballati.

Nel corso di Pomeriggio Cinque, Alessi ha aggiunto che in passato l’attrice ha sofferto di attacchi di panico e che “la notizia della morte degli altri due passeggeri, una donna di 68 anni e un uomo di 71, l’ha veramente traumatizzata”. Secondo la ricostruzione della dinamica del sinistro, costoro avrebbero effettuato un sorpasso azzardato scontrandosi frontalmente con Eva e il marito: un impatto che per loro si è rivelato fatale.

Eva Henger, l’incidente: il cuore del marito si è fermato

Quanto al marito Massimiliano, ha riportato un trauma positivo allo sterno. Per 10 minuti, ha spiegato il direttore di Novella 2000, non si sapeva cosa gli fosse successo: ma il Vigile del fuoco gli ha fatto un massaggio cardiaco così intenso, perché il cuore era fermo, da avergli rotto lo sterno. “C’è una cosa interessante, nell’orrore, però sono cose che ci affascinano in un certo modo: lui dice che vedeva già la luce, è una cosa che ci impressiona sempre, cioè lui si sentiva già in un’altra dimensione“, ha aggiunto.