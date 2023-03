Eva Grimaldi: età, biografia, la moglie Imma Battaglia e la confessione su Benigni

Eva Grimaldi, all’anagrafe Milva Perinoni, è una famosa attrice e showgirl italiana. Famosa per aver esordito nel programma tv Drive In, ha avuto una lunga storia con Gabriel Garko e ora è sposata con Imma Battaglia.

Eva Grimaldi: biografia e carriera

L’attrice è nata a Nogarole Rocca, nella provincia veronese, il 7 settembre 1961. Prima di iniziare a lavorare in tv e al cinema lavorò come benzinaia nel distributore gestito dal padre. Come predetto esordì nel programma di Antonio Ricci, ma lo abbandonò dopo poche puntate per partecipare al film di Federico Fellini Intervista (1987). Gli anni seguenti furono molto prosperi per la Grimaldi, che recitò in film come Tolgo il disturbo di Dino Risi, Per sempre del brasiliano Walter Hugo Khouri e Giorni felici a Clichy del francese Claude Chabrol.

Si imbarcò poi in progetti cinematografici più popolari come Rimini Rimini – Un anno dopo di Bruno Corbucci e Giorgio Capitani, Mia moglie è una bestia di Castellano e Pipolo con Massimo Boldi e Abbronzatissimi e Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo di Bruno Gaburro. La Grimaldi ha posato anche senza veli per diverse riviste erotiche tra le quali Playmen e l’edizione italiana di Playboy, divenendo così un sex-symbol del cinema e della TV anni ’80 e ’90. In quegli anni partecipò anche a programmi tv come il Bagaglino. Nel 2006 partecipa invece come concorrente, in coppia con Simone Di Pasquale, alla terza edizione del talent-show Ballando con le stelle. Nel 2014 invece, sempre in Rai, partecipa a Pechino Express insieme a Roberta Garzia.

Il matrimonio con Imma Battaglia

Nel 2017 è una naufraga della dodicesima edizione de L‘Isola dei Famosi e stupisce l’Italia con il suo coming-out: «Io e Imma Battaglia stiamo insieme». Il 19 maggio 2019 la coppia si è unita con rito civile dopo un lungo fidanzamento. A sposare Eva e Imma la senatrice Monica Cirinnà, la cui legge ha consentito il riconoscimento delle unioni civili omosessuali. La cerimonia, con testimone il suo storico ex Gabriel Garko, fu organizzata dal wedding planner dei vip Enzo Miccio ed è stata trasmessa su Real Time.

La confessione su Roberto Benigni

Durante una delle puntate di Belve dell’edizione 2022, Eva Grimaldi ha confessato a Francesca Fagnani di essere stata innamorata anche di Roberto Benigni. «La nostra storia fu interrotta quando gli telefonai ma fu la Braschi a rispondere al telefono e a dirmi: Non chiamare mai più’», ha dichiarato. La conduttrice però l’ha però incalzata: «Si era innamorata?». «Sì, molto, Benigni è un uomo molto affascinante, molto intelligente… », ha spiegato la Grimaldi supponendo che anche lui fosse innamorato di lei.