Eva Grimaldi, polemica per il commento su Elenoire Ferruzzi: «Uomo di M»

Anche Eva Grimaldi ha commentato la condotta di Elenoire Ferruzzi, che ha pronunciato alcune frasi offensive contro la coinquilina del GF Vip Nikita Pelizon. «Elenoire uomo di m**da» ha scritto la paladina dei diritti LGBT, per poi rimuovere la frase, che però aveva già sollevato una bufera sui social.

Eva Grimaldi: il commento su Elenoire Ferruzzi

Oltre ad aver partecipato l’anno scorso, Eva Grimaldi è una fan del Grande Fratello Vip e quest’anno lo segue con passione. Arrabbiata con la Ferruzzi per i suoi attacchi a Nikita Pelizon. L’ultimo è quando ha detto che dovrebbe rifarsi il naso perché sembra Pippo Franco. Eva Grimaldi ha così sbottato: «Che schifo! Un uomo di M Elenoire».

In tanti hanno letto il commento pubblicato da Eva Grimaldi contro Elenoire Ferruzzi sui social e, in queste ore, si sono scagliati contro l’attrice, che oltretutto è nota per essere una paladina dei diritti LGBT. Il commento incriminato è presto sparito dai social, ma in tanti stanno chiedendo a Eva Grimaldi di fornire spiegazioni e scusarsi per quanto da lei affermato.

Nel frattempo la bufera impazza anche contro Elenoire Ferruzzi che, al GF Vip, si è resa protagonista di alcuni episodi deprecabili nei confronti della coinquilina Nikita Pelizon. Sui social è intervenuto anche Marco Bellavia, che ha chiesto che vengono presi provvedimenti contro la concorrente del reality show.