Suicidio assistito in Svizzera, Cappato si autodenuncia

Marco Cappato, tesoriere dell’associazione Luca Coscioni, ha varcato la soglia della caserma di via Fosse Ardeatine a Milano per denunciarsi dopo aver accompagnato in Svizzera il signor Romano, 82enne residente a Peschiera Borromeo, affetto da una grave forma di Parkinson e non tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale, che ha deciso di far ricorso al suicidio assistito nella Confederazione Elvetica. Cappato è stato accompagnato dall’avvocato Filomena Gallo.

Fine vita, non è la prima autodenuncia per Cappato

Si tratta della stessa caserma dove lo scorso agosto Cappato si è denunciato dopo aver accompagnato sempre in Svizzera Elena Altamira, malata terminale di cancro, e dove cinque anni fa si era presentato per il caso di Dj Fabo, Fabiano Antoniani, il cui suicidio assistito ha dato il via alla discussione sul fine vita: «Rispetto ad agosto non ho tutt’oggi ricevuto alcuna comunicazione sull’eventuale o meno rinvio a giudizio da parte del Tribunale di Milano. Sono stato interrogato, ma non c’è nessun atto o comunicazione nessuna decisione», ha spiegato entrando in caserma.

L’82enne che ha fatto ricorso all’eutanasia in Svizzera, aveva spiegato lo stesso Cappato, non era tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale (al pari di Elena Altamira) e quindi «non rientra nei casi previsti dalla sentenza 242/2019 della Corte costituzionale sul caso Cappato-Dj Fabo per l’accesso al suicidio assistito in Italia».

Le parole della moglie dell’uomo che ha scelto il suicidio assistito

«Ci siamo rivolta all’associazione Luca Coscioni, chiedendo aiuto a Marco Cappato, per evitare problemi legali visto che nel nostro Paese non esiste un quadro legislativo chiaro sulla scelta del fine vita, che è un diritto fondamentale dell’uomo», ha raccontato la moglie del signor Romano.



«In un momento così doloroso, e così importante, avrei voluto vicino a me la mia comunità e anche il mio Stato. Invece no, sono in Svizzera con Romano, in un altro Paese, perché possa essere aiutato a interrompere le sue sofferenze». Cappato rischia, come ricorda l’associazione Luca Coscioni, fino a 12 anni di carcere.