Eutanasia attiva, quanti sono in Italia coloro che potrebbero ricorrervi

Un “no” in faccia a circa 20 mila persone. Alla loro possibilità di decidere. Si può tradurre così l’inammissibilità sancita dalla Corte costituzionale al quesito referendario sull’eutanasia attiva. Uno schiaffo, in sostanza, alle tante Eluana Englaro o ai dj Fabo che oggi vorrebbero chiedere la fine della loro vita in maniera dignitosa, lontano dai riflettori. Scegliendo da sé come terminarla, senza necessariamente doversi recare in Paesi esteri o forzare la legge. Come è accaduto nel caso del disk jockey, per cui è finito a processo Marco Cappato, che aveva accompagnato in Svizzera, a Zurigo, Fabo, e al ritorno si era autodenunciato per aiuto al suicidio. Alla fine assolto, l’ex europarlamentare nel 2017 aveva giustificato il gesto come un modo per smuovere l’immobilismo del Parlamento sul tema e per riuscirci si era sobbarcato gli oneri del processo.

Il no della Corte costituzionale colpisce circa 20 mila persone

La decisione della Corte costituzionale sull‘inammissibilità del referendum per l’eutanasia legale non è insomma solo una questione giuridica, in senso stretto, ma si ripercuote sui diritti soggettivi degli interessati. Oltre che delle rispettive famiglie. Si parla di 20 mila italiani: non esattamente pochi, ma la popolazione di un Comune abbastanza grande della Penisola. La stima è stata fatta a Tag43 dall’associazione Luca Coscioni, di cui Cappato è tesoriere, basata anche su un calcolo statistico rispetto ad altri Paesi, in cui l’eutanasia attiva è in vigore, come l’Olanda. Il dato non può essere esaustivo né vuol dire che ci sarebbero 20 mila casi di eutanasia appena entrata in vigore l’eventuale legge. Indica la possibile platea di persone interessate dalla norma in Italia. Un’ipotesi, insomma. Dall’associazione spiegano a Tag43: «Riceviamo richieste di informazioni da parte di persone, che poi fanno le loro scelte». Questo significa naturalmente che, dietro i casi mediatici, ci sono storie sconosciute di persone che cercano di capire cosa fare per ottenere eutanasia, quali percorsi seguire. Anche perché rendere pubblica la storia è un duro impegno. Ne sa qualcosa, per esempio, Mina Welby, che ha affiancato l’ex marito Piergiorgio in quella che è stata una battaglia faticosa. Non è da meno Beppino Englaro che tante critiche ha ricevuto sul proprio conto per aver portato avanti la sfida, nel nome di sua figlia. Vicende ben note, raccontate negli anni scorsi.

Eutanasia, dalla Svizzera ai Paesi Bassi: la situazione negli altri Paesi

Per comprendere l’impatto del suicidio assistito e dell’eutanasia, è necessario rivolgersi ad altri Paesi. Su tutti la Svizzera, che ha fatto da apripista, addirittura nel 1942, alla legislazione sul fine vita. Gli ultimi dati ufficiali a disposizione risalgono al 2016, quando le persone che hanno fatto ricorso alla pratica sono state 928. Ma va tenuto in conto che si parla di una popolazione complessiva inferiore ai 9 milioni di abitanti. Il trend è quello di un costante aumento dal 2003, quando i casi erano quantificati in meno di 200. Una crescita graduale, fino al plateau raggiunto tra il 2015 e il 2016.

La Consulta boccia il referendum sull’#eutanasialegale. In Italia, fino a quando il Parlamento non si deciderà a legiferare, fino a quando la parola non sarà data a noi cittadini, l’#eutanasia resterà un PRIVILEGIO solo per chi potrà permetterselo e non un DIRITTO PER TUTTI. pic.twitter.com/zCh1HmQpkd — Roberto Saviano (@robertosaviano) February 16, 2022

Nei Paesi Bassi, invece, le persone che ne fanno ricorso sono sempre poco più di seimila ogni anno su circa 17 milioni di abitanti. Negli ultimi anni l’oscillazione è contenuta nell’ordine delle centinaia di casi, stabili sopra la soglia di seimila appunto. Tra i Paesi in cui è prevista l’eutanasia, c’è anche la Colombia che ha completato il percorso di legalizzazione nel 2015, iniziato nel 1997, superando le resistenze del mondo cattolico. Lì, lo scorso 10 ottobre c’è stato un caso di eutanasia attiva che ha fatto molto discutere. Martha Liria Sepúlveda, una donna di 50 anni affetta sclerosi laterale amiotrofica, ha deciso di ricorrere alla pratica per porre fine alla propria vita, iniziando un cammino giudiziario fatto di un primo annullamento e un successivo ricorso. Di storie simili, rimaste sommerse, se ne trovano anche in Italia. Tutte finite sotto il “no” della sentenza della Consulta.