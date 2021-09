Dopo la delusione di Tokyo 2020, l’Italia del volley maschile ha l’occasione di rifarsi alla grande, come già hanno fatto le ragazze della pallavolo. Se Egonu e compagne si sono laureate campionesse d’Europa lo scorso 4 settembre, superando la Serbia padrona di casa alla Stark Arena di Belgrado, lo stesso possono fare stasera gli azzurri guidati da Fefè De Giorgi, che a Katowice sfidano la Slovenia nella finale degli Europei.

Eurovolley, il cammino dell’Italia

Inserita nel gruppo B con Bielorussia, Bulgaria, Montenegro, Repubblica Ceca e la Slovenia, l’Italia ha vinto tutte e cinque le partite, concedendo agli avversari appena due set. Poi le vittorie nella fase a eliminazione diretta contro Lettonia, Germania e Serbia: l’Italia aveva vinto otto gare agli Europei solo nell’edizione del 1958, quando la formula era molto diversa.

Eurovolley, in finale c’è la Slovenia

A attendere l’Italia nella sfida per il titolo europeo c’è la Slovenia, che in semifinale al termine di un match tiratissimo ha avuto la meglio sulla Polonia, nettamente favorita alla vigilia. Italia e Slovenia si sono già affrontate nel corso di questo torneo: netto 3-0 azzurro (27-25, 25-20, 25-23) in quel di Ostrava, Repubblica Ceca. L’Italia è all’undicesima finale per l’oro della sua storia, a distanza di otto anni da Copenaghen 2013. Proverà a vincere gli Europei per la settima volta, dopo i trionfi nelle edizioni 1989, 1993, 1995, 1999, 2003 e 2005. Intanto, in virtù dell’accesso alla finale gli azzurri hanno staccato il pass per i Mondiali che si terranno il prossimo anno in Russia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CEV – European Volleyball (@cevolleyball)

Eurovolley, gli azzurri di De Giorgi

Una Nazionale giovane e molto diversa da quella vista ai Giochi di Tokyo, l’Italia del nuovo commissario tecnico De Giorgi. Non c’è più Osmany Juantorena, che ha detto addio dopo le Olimpiadi, manca anche lo zar Ivan Zaytsev, che si è operato al ginocchio destro. Otto gli esordienti agli Europei convocati da De Giorgi: la continuità è rappresentata dal palleggiatore e capitano Simone Giannelli, che a soli 25 anni ha superato le 150 presenze in maglia azzurra.

Eurovolley, dove vedere la finale

I Campionati Europei di volley maschile sono stati organizzati congiuntamente da Polonia, Estonia, Finlandia e Repubblica Ceca. La finale di Katowice, con inizio alle 20.30, sarà trasmessa in chiaro su Rai 3. Per chi ha un abbonamento a DAZN, c’è anche questa seconda possibilità.