Giornalista russa contro l’Eurovision: «Ci vorrebbe un missile su Torino»

A due giorni dalla finale, che ha incoronato la Kalush Orchestra e l’Ucraina, l’Eurovision Song Contest 2022 continua a far discutere. La manifestazione ha avuto la ribalta dei media nazionali e internazionali, con Torino epicentro musicale e politico, con tanto di segnale forte lanciato con la vittoria della band ucraina. Oggi giornali italiani e colossi internazionali hanno riportato invece un’altra notizia. La giornalista russa Yuliya Vityazeva ha fatto discutere dopo aver diffuso su Telegram un messaggio pesante, in cui scrive: «Ci vorrebbe un razzo su Torino». Un missile Satan, per la precisione. Una dichiarazione che nasce in risposta a un articolo del giornale tedesco Bild, in cui si parlava dell’intenzione di Putin di sferrare attacchi hacker durante la finale.

Yuliva Viyazeva: «Propaganda occidentale»

Bild titola: «Putin farà un attacco hacker alla finale dell’Eurovision». Lei risponde: «No, nella situazione attuale, l’Eurovision Song Contest dovrebbe solo saltare in aria. Missile Satan. Un’idea per il futuro della Bild». La polemica è deflagrata e ha fatto il giro del mondo, con molti tweet di accuse a Yuliya Vityazeva. Lei, giornalista russa, si difende e dichiara: «Ecco come nascono le leggende, graficamente. Nel momento in cui ho fatto una battuta in risposta alle allusioni della Bild che Putin vuole personalmente hackerare il sistema di voto all’Eurovision Song Contest, sono stata accusata di voler far saltare in aria Torino con un missile Satan. È su tale distorsione che tutta la propaganda occidentale si sta costruendo».

Estremamente sobria e misurata la reazione della giornalista russa Yuliya Vityazeva alla vittoria dei #KalushOrchestra all’#Eurovision. La giornalista si augura che un missile distrugga Torino. Evidentemente la vittoria degli ucraini e l’esclusione dal festival bruciano molto. — Alberto Letizia #FBPE (@AlbertoLetizia2) May 16, 2022

Vityazeva e il precedente su Rete4

La giornalista russa non è nuova a dichiarazioni estemporanee. Recentemente, Yuliya Vityazeva è stata ospite da Paolo Del Debbio, nella trasmissione Dritto e Rovescio che va in onda su Rete4. Lì ha contestato la presenza di alcuni con bandiere ucraine al seguito, arrivando allo scontro con il conduttore. «Signora in questo studio ci sta chi voglio io, se voglio io. Se lei ci vuole stare, ci sta. Altrimenti se ne va a casa. Ci vediamo dopo la pubblicità», le ha intimato Del Debbio, prima di un impropero che è stato captato dai microfoni proprio a cavallo degli spot.