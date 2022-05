Eurovision Song Contest, stasera su Rai1 la seconda semifinale: scaletta, cantanti e ospiti

Dopo il successo della prima serata, capace di totalizzare il 27 per cento di share con una media di 5,5 milioni di spettatori, torna l’Eurovision Song Contest. Stasera 12 maggio, alle 20,30 su Rai1, andrà in onda la seconda semifinale della rassegna che si concluderà sabato 14 sempre al Pala Olimpico di Torino. Alla conduzione ci saranno, come due giorni fa, Alessandro Cattelan e le star della musica Mika e Laura Pausini. Oltre agli artisti in gara, spazio a tanti ospiti tra cui il trio italiano Il Volo che riproporrà il singolo Grande Amore. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, mentre l’evento sarà in diretta radiofonica su Rai Radio2.

Eurovision Song Contest 2022, scaletta e cantanti di stasera 12 maggio 2022 su Rai1

Archiviate le prime esibizioni di due giorni fa, l’Eurovision Song Contest torna con una nuova carrellata di performance. Stasera 12 maggio saranno infatti 18 i Paesi in gara, tra cui San Marino che porterà sul palco Achille Lauro. In palio altri 10 posti per la finalissima di sabato, dove saranno in gara anche Mahmood e Blanco con il singolo Brividi. Ad aprire le danza oggi sarà la Finlandia con i The Rasmus, celebre rock band che nel 2003 salì alla ribalta con il singolo In the Shadows. Lauri Ylonen e compagni porteranno sul palco di Torino la loro Jezebel prima di lasciare spazio all’israeliano Michael Ben David con la sua I.M.. Seguiranno la Serbia con In corpore sano di Konstrakta e l’Azerbaijan con Fade to Black di Nadir Rustamli.

Today's the day! It's time for the Second Semi-Final of #Eurovison 2022! 🥳 Who will you be voting for? 🇫🇮🇮🇱🇷🇸🇦🇿🇬🇪🇲🇹🇸🇲🇦🇺🇨🇾🇮🇪🇲🇰🇪🇪🇷🇴🇵🇱🇲🇪🇧🇪🇸🇪🇨🇿#ESC2022 #Eurovision2022 pic.twitter.com/R9EstpYEeZ — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 12, 2022

Spazio poi alla Georgia dei Circus Mircus che canteranno Lock Me In e a Emma Muscat che, per Malta, presenterà la sua I Am What I Am. Achille Lauro rappresenterà San Marino con Stripper, prima di lasciare il palco a Sheldon Riley che per l’Australia canterà Not the Same. Andromache interpreterà Ela per Cipro, mentre Brooke Scullion rappresenterà l’Irlanda con That’s Rich. Spazio poi alla macedone Andrea con Circus e all’estone Stefan, che si esibirà con Hope prima di WRS che per la Romania interpreterà Laàmame. Ochman terrà alta la bandiera polacca con River, mentre Vladana canterà Breathe per Montenegro. Jérémie Makiese, vincitore in Belgio di The Voice e portiere professionista per l’Excelsior Virton, canterà per il suo Paese Miss You prima di lasciare il palco alla svedese Cornelia Jakobs con Hold Me Closer. Chiuderà la serie di concorrenti la Repubblica Ceca con Lights Off di We Are Domi.

Eurovision Song Contest 2022, ospiti e Paesi qualificati per la finale

In programma anche le esibizioni di Germania, Spagna e Regno Unito, già qualificate per la finale. Sul palco rispettivamente Malik Harris con Rockstars, Chanel con SloMo e Sam Ryder con Space Man. Come per la prima semifinale, non mancheranno gli ospiti. Atteso sul palco dell’Eurovision Song Contest il trio Il Volo, che canterà Grande Amore con cui si classificò terzo all’edizione del 2015. In anteprima mondiale, Mika e Laura Pausini interpreteranno un duetto inedito e ancora top secret.

La prima semifinale di martedì 10 maggio ha intanto dato i primi 10 Paesi che gareggeranno assieme ai Big Five nella finale di sabato. Hanno passato il primo turno la Svizzera, l’Armenia, l’Islanda, la Lituania, la Grecia e il Portogallo. E ancora, la Norvegia, l’Ucraina, la Moldavia e l’Olanda. Nulla da fare invece per le altre sette nazioni. Hanno dovuto dire addio al sogno Austria, Albania, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Lettonia e Slovenia.