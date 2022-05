Eurovision Song Contest, stasera su Rai1 la finale: scaletta, cantanti e ospiti

L’attesa è finita, è tempo di finale. Stasera 14 maggio, alle 20,35 su Rai1, andrà in onda l’atto conclusivo dell’Eurovision Song Contest 2022. In diretta dal Pala Olimpico di Torino Alessandro Cattelan, Mika e Laura Pausini condurranno lo show in diretta internazionale. Si esibiranno i 20 Paesi che hanno conquistato l’accesso nelle due semifinali e i Big Five, tra cui l’Italia con Mahmood e Blanco. Ospiti più attesi saranno i Maneskin, che presenteranno il nuovo singolo Supermodel. In studio, tra commenti divertenti e analisi delle canzoni, Gabriele Corsi, Cristiano Malgioglio e Carolina Di Domenico. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito e tramite l’app RaiPlay.

Eurovision Song Contest, scaletta e cantanti della finale stasera 14 maggio 2022 su Rai1

La finale dell’Eurovision Son Contest metterà in campo tutti i migliori pezzi delle due semifinali e i cinque brani dei Big Five, i Paesi fondatori che accedono all’ultimo atto di diritto. Assenti Achille Lauro ed Emma Muscat, che non hanno superato lo scoglio della prima eliminatoria. Aprirà la serata la Repubblica Ceca con Lights Off di We Are Domi, cui seguirà la Romania con Llàmame di WRS. Spazio poi al Portogallo di Maro con Saudade, Saudade e alla Finlandia, che riporterà sul palco i The Rasmus e la loro Jezebel. Quinta in scaletta la Svizzera con Boys Do Cry di Marius Bear, che si esibirà prima di Alvan & Ahez che per la Francia canteranno Fulenn.

Seguiranno la Norvegia dei Subwoofer e la loro Give That Wolf A Banana e l’Armenia di Rosa Linn, che si esibirà con Snap. La nona posizione dell’Eurovision è la più attesa, dato che vedrà salire sul palco Mahmood e Blanco che per l’Italia canterano Brividi prima di lasciare spazio all’altro Big Five, la Spagna, rappresentata da Chanel con SloMo. Undicesimo S10 che rappresenterà l’Olanda con De Diepte prima di lasciare il palco alla Kalush Orchestra che canterà Stefania per l’Ucraina. Toccherà poi a Malik Harris rappresentare la Germania con Rockstars, prima della lituana Monika Liu con Sentimentai. Per l’Azerbaijan Nadir Rustamli canterà Fade To Black, mentre il portiere Jérémie Makiese riporterà live Miss You. La greca Amanda Georgiadi Tenfjord si esibirà con Die Together prima del trio islandese Systur con Með Hækkandi Sól.

Zdob şi Zdub & Advahov Brothers canteranno Trenulețul per la Moldavia, mentre per la Svezia ci sarà Cornelia Jackobs con Hold Me Closer. Sheldon Riley cercherà fortuna per l’Australia con Not the Same, mentre Sam Ryder terrà alta la bandiera britannica con Space Man. Ochman canterà River per la Polonia, Konstrakta In corpore sano per la Serbia. Chiuderà la finale dell’Eurovision l’Estonia con Hope di Stefan.

Eurovision Song Contest, gli ospiti della finale stasera 14 maggio 2022 su Rai1

La finale dell’Eurovision, come le precedenti due serate, potrà vantare la presenza di performance speciali e grandi ospiti. Il Pala Olimpico di Torino aspetta stasera i Maneskin, trionfatori lo scorso anno con Zitti e buoni, successo che li lanciò a livello internazionale. Damiano, Victoria, Thomas e Ethan torneranno sul palco dell’Eurovision per presentare dal vivo Supermodel, nuovo singolo sbarcato online ieri 13 maggio. Grande attesa anche per Gignola Cinquetti che, nel 1964, vinceva la rassegna con il singolo Non ho l’età (per amarti). L’artista veronese riporterà il brano dal vivo 58 anni dopo l’ultima volta. Infine, spazio a una nuova performance di Mika e Laura Pausini, che nella semifinale hanno incantato tutti con Fragile di Sting e People Have the Power di Patti Smith.