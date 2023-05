Eurovision Song Contest, la finale stasera su Rai1: scaletta e ospiti

Tutto pronto per decidere chi erediterà lo scettro della Kalush Orchestra. Stasera 13 maggio, in diretta su Rai1 dalle ore 21, andrà in scena la finale dell’Eurovision Song Contest 2023 dalla Liverpool Arena. Occhi puntati sulla Svezia, favoritissima della vigilia con Loreen. Ben quotata anche la vittoria della Norvegia con l’italiana Alessandra Mele e Israele che conterà sul talento di Noa Kirel. Per l’Italia ci sarà Marco Mengoni, alla sua seconda partecipazione in quanto vincitore di Sanremo. Si esibirà per 11esimo, in una scaletta che sarà aperta dall’Austria e chiusa dai padroni di casa del Regno Unito. Nel mezzo le esibizioni di tanti ospiti tra cui il batterista dei Queen, Roger Taylor, e il nostro Mahmood per una cover di Imagine. Il commento in diretta sarà affidato ancora una volta a Gabriele Corsi e Mara Maionchi. Visione disponibile in streaming su RaiPlay.

Eurovision Song Contest, la scaletta della finale stasera 13 maggio 2023 su Rai1

Ad aprire l’Eurovision sarà dunque l’Austria con Teya & Selena e la loro Who the Hell is Edgar?. Seguiranno Portogallo con Ai Coração di Mimicat e Svizzera con Remo Forrer e la sua Watergun. In scaletta Blanka per la Polonia con Solo, Luke Black che canterà Samo Mi Se Spava per la Serbia e La Zarra con Évidemment per la Francia. Sarà possibile ascoltare poi Cipro con Break a Broken Heart di Andrew Lambrou. E ancora, in sequenza arriveranno Spagna, Svezia e Albania rispettivamente con Blanca Paloma (Eaea), Loreen (Tattoo) e Albina & Familja Kelmendi (Duje). Undicesimo ad esibirsi Marco Mengoni, speranza di vittoria per l’Italia con Due vite. Dopo di lui canteranno Alika, che per l’Estonia porterà Bridges, e per la Finlandia Käärijä con Cha Cha Cha. Superata la metà, toccherà alla Repubblica Ceca di Vesna con My Sister’s Crown prima dell’Australia con Promise di Voyager.

Sedicesimo in scaletta il Belgio, che all’Eurovision tiferà per Gustaph e la sua Beacuse of You. Seguiranno Armenia con Future Lover di Brunette, Moldavia con Soarele şi Luna di Pasha Parfeni e l’Ucraina campione in carica con Heart of Steel di Tvorchi. Si esibirà per ventesima Alessandra Mele, italiana di nascita ma qui rappresentante della Norvegia con Queen of Kings. Seguiranno la Germania, che farà il tifo per i Lord of the Lost e la loro Blood & Glitter, e la Lituania con Stay di Monika Linkytė. Per 23esima salirà sul palco della Liverpool Arena Noa Kirel, rappresentante di Israele con Unicorn. Dopo di lei toccherà a Joker Out, che canteranno Capre Diem per la Slovenia, e a Mama SC, brano dei Let 3 per la Croazia. In chiusura sarà in scena Mae Muller per i padroni di casa del Regno Unito. La sua I Wrote A Song sarà l’ultima esibizione dell’Eurovision Song Contest 2023.

Gli ospiti della finale e come votare durante la serata

Come già avvenuto per le semifinali, l’Eurovision Song Contest intervallerà le performance dei 26 Paesi in gara con quelle di alcuni ospiti. Sul palco della Liverpool Arena ci sarà il nostro Mahmood, che assieme alla BBC Philarmonic Orchestra canterà una cover di Imagine di John Lennon. Ospite speciale anche Roger Taylor, storico batterista dei Queen, che affiancherà Sam Ryder, secondo a Torino 2022 con Spaceman. Sul palco britannico anche gli ultimi campioni, la Kalush Orchestra, che canterà nuovamente Stephania. Per quanto riguarda la votazione, sarà possibile esprimere una preferenza da casa per tutta la serata. Ciascun Paese potrà votare solo rappresentanti esteri, pertanto l’Italia non potrà scegliere Mengoni. Il voto del pubblico contribuirà per il 50.3 per cento alla vittoria finale. Il restante 49.7 invece sarà assegnato da una giuria di professionisti.