Eurovision Song Contest, chi ha dato i 12 punti all’Italia

Alla fine Mahmood e Blanco non sono riusciti a bissare il successo dei Maneskin: a vincere l’Eurovision Song Contest, come da pronostico, sono stati gli ucraini della Kalush Orchestra, premiato soprattutto dal televoto che ha consentito loro di scavalcare in vetta alla classifica Regno Unito, Svezia e Spagna, in vetta dopo il verdetto delle giurie di qualità nazionali. L’Italia ha chiuso al sesto posto, con 268 voti complessivi: 158 dalle giurie e 110 dal televoto. Ecco chi ha dato 12 punti (il massimo possibile) a Brividi.

Eurovision Song Contest, i voti dalle giurie di qualità

Combinando le preferenze di giuria di qualità e telespettatori, l’Italia ha ottenuto voti (validi per la classifica, almeno), da 29 Paesi su 39. Per quanto riguarda le giurie nazionali, Mahmood e Blanco hanno ricevuto 12 punti solo da Albania e Slovenia. Il brano è stato però comunque molto apprezzato dai giudici spagnoli, estoni, montenegrini, azeri, armeni e georgiani, che hanno dato 10 punti, ritenendolo dunque il secondo più bello di questa edizione.

Eurovision Song Contest, i punti arrivati dal televoto

Da nessun Paese sono invece arrivati i 12 punti ottenibili tramite televoto: al massimo 10, da Malta. Poi 8 da Albania e Svizzera. Combinando giuria e voto da casa, il Paese che ha regalato più punti all’Italia è stata l’Albania, 20 in tutto (12+8). Seguono poi Slovenia con 18 (12+6) e Malta (7+10). Da San Marino, repubblica in teoria “amica”, sono arrivati in tutto 8 punti (3+5).

Eurovision Song Contest, i voti dati dall’Italia

Per quanto riguarda invece i punti dati dall’Italia agli altri Paesi in gara, la giuria ha dato la sua preferenza ai Paesi Bassi, seguiti da Grecia e Armenia. Poi Belgio, Regno Unito, Moldavia, Serbia, Svizzera e Finlandia. Al televoto, invece, ha vinto l’Ucraina. A seguire Moldavia, Romania, Serbia, Regno Unito, Svezia, Norvegia, Polonia, Paesi Bassi e Portogallo.

Eurovision Song Contest, come ha vinto l’Ucraina

L’Ucraina ha ricevuto voti da tutti i Paesi. In particolare, ha fatto en plein con Polonia, Moldavia, Lettonia e Lituania, ottenendo 12 punti anche dalla giuria della Romania. A fare la differenza è stato il televoto: la Kalush Orchestra è stata la più votata da casa in addirittura in 28 Paesi. Dai primi agli ultimi: la Germania, staccatissima in fondo alla classifica con appena sei punti ottenuti in finale, non ne ha ricevuto nemmeno uno dalle giurie nazionali: solo i telespettatori di Austria, Svizzera e Estonia hanno “regalato” due punti al povero Malik Harris.