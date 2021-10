Si accendono i riflettori sotto la Mole antonelliana. Sarà Torino, infatti, ad ospitare l’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest. Sebbene non ci sia ancora l’ufficialità, attesa nel giro di qualche ora, non dovrebbero esserci dubbi sull’assegnazione al capoluogo piemontese della kermesse. Battuta la concorrenza di Milano, Bologna, Rimini e Pesaro. La candidatura era stata presentata la scorsa estate dalla sindaca Chiara Appendino. Nei giorni scorsi, intanto, era trapelato anche il nome del conduttore, che con ogni probabilità sarà Mika. Prende sempre più piede, inoltre, l’ipotesi che al suo fianco comparirà Alessandro Cattelan, reduce dall’esperienza in Rai con Da Grande.

Eurovision, l’appuntamento non sportivo più seguito al mondo

Basta guardare i numeri per rendersi conto della portata dell’evento. L’edizione 2021 della kermesse canora è stata infatti l’appuntamento non sportivo più seguito al mondo, capace di attrarre davanti ai televisori centinaia di milioni di spettatori. Un successo reso ancora più dolce per l’Italia dalla vittoria dei Maneskin che consentirà al nostro Paese di ospitare l’edizione 2022. Tra le motivazioni che hanno consentito a Torino di vincere probabilmente non solo strutture con capienze appropriate, ma anche la loro posizione strategica all’interno del tessuto cittadino. Oltre «all’offerta recettiva in grado di soddisfare migliaia di persone, l’hub Ryanair e il riconoscimento della città quale collaudato palcoscenico di appuntamenti internazionali», aveva detto Appendino al momento della presentazione. In questi rientrano a pieno titolo le Atp finals, che il prossimo novembre accoglieranno a Torino i migliori giocatori del circuito tennistico mondiale. Di certo, all’appuntamento previsto per il prossimo maggio, a fare gli onori di casa ci sarà il nuovo sindaco che verrà scelto al ballottaggio nelle prossime settimane tra i candidati di centrosinistra e destra Stefano Lo Russo e Paolo Damilano.

Eurovision 2022, Torino brucia Roma

Se Torino esulta, dall’altra parte Roma aveva visto da tempo disattese le sue aspettative. Malgrado gli auspici della sindaca Virginia Raggi, che aveva celebrato il successo della band capitolina con un tweet: «La città è orgogliosa dei suoi ragazzi. L’anno prossimo in Italia avrà sede l’Eurovision Song Contest 2022 e Roma è il palcoscenico perfetto per rilanciare la sfida». Non la pensarono, però, allo stesso modo i tecnici dell’European Broadcasting Union (Ebu), addetti alla supervisione organizzativa. Il palazzetto, infatti, non è apparso adatto dal primo momento. Per l’Italia sarà la terza volta da Paese ospitante dopo le edizioni del 1965 (Napoli) e 1991 (Roma).