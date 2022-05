Eurovision Song Contest 2022 stasera su Rai1: scaletta, cantanti e ospiti della prima semifinale

Si accendono le luci su Torino. Stasera 10 maggio, in diretta dal Pala Olimpico alle 20,30 su Rai1, andrà in onda la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest. La rassegna musicale internazionale quest’anno fa tappa in Italia grazie alla vittoria 12 mesi fa dei Maneskin, che con la loro Zitti e Buoni bissarono il trionfo al Festival di Sanremo. Alla conduzione ci saranno Alessandro Cattelan, Mika e Laura Pausini. Fra gli ospiti di stasera il produttore Dardust e Diodato, vincitore all’Ariston nel 2020 con Fai Rumore. L’evento andrà in onda su Rai1 con il commento live di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio con la partecipazione di Carolina Di Domenico. L’Eurovision sarà in diretta su Rai Radio 2 e in streaming sul sito o l’app RaiPlay.

Il tema dell’Eurovision Song Contest 2022 è “The Sound of Beauty”, letteralmente “Il suono della bellezza”. Inizialmente pensato per esaltare le meraviglie del paesaggio, della cultura e dello stile che da sempre elevano l’Italia nel mondo, alla luce degli eventi recenti ha assunto un significato più profondo. L’obiettivo è infatti riunire tutti i Paesi del mondo in un unico abbraccio universale e inclusivo, per dire stop alla guerra in Ucraina e celebrare l’unità attraverso la musica. «Pur non essendo politica, una manifestazione come questa ha grande valore», ha sottolineato Cattelan in conferenza stampa, cui ha fatto eco Laura Pausini. «Eventi simili possono educare. La musica è pace, siamo qui insieme mano nella mano per gridarlo a tutti». Per Mika invece si tratterà di «uno strumento per ricordare come la diversità sia fonte di ispirazione, ma lingue e culture opposte esprimono un condiviso concetto di universalità».

Eurovision Song Contest, scaletta e cantanti di stasera 10 maggio 2022 su Rai1

La prima semifinale dell’Eurovision Song Contest vedrà in scaletta 17 delle 40 nazioni in gara. Non ci sarà l’Italia, quest’anno sul palco con Brividi di Mahmood e Blanco. La nostra penisola, assieme a Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, fa infatti parte dei Big Five che accedono direttamente alla finale in quanto promotori dell’Unione europea di radiodiffusione e fondatori dell’evento. Questi cinque Paesi avranno però diritto di voto durante le due prime eliminatorie: Italia e Francia voteranno stasera, mentre le altre nazioni esprimeranno la loro preferenza nella seconda semifinale, in diretta su Rai1 giovedì 12 maggio.

La scaletta di stasera aprirà con Ronela Hajati, che per l’Albania porterà il brano Sekret. Seguiranno la Lettonia con Eat Your Salad di Citi Zeni e la Lituania con Sentimentai di Monika Liu. Quarta in scaletta la Svizzera, sul gradino più basso del podio l’anno scorso, che vedrà l’esibizione di Marius Bear con Boys do Cry. Spazio poi a LPS che per la Slovenia canterà Disko prima di lasciare il palco alla Kalush Orkestra dell’Ucraina che canterà Stefania. Settima in scaletta la Bulgaria con Intention dell’Intelligent Music Project. A seguire gli olandesi S10 con De Diepte e i Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov che canteranno per la Moldavia Trenuletul.

"The biggest pleasure about doing music is to share it with other people, especially with friends." 🇵🇹 Portugal's MARO explains how, even though saudade as a concept can feel heartbreakingly lonely, she's not on her own as she takes the stage. https://t.co/MSV5W2qA2o — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 5, 2022

Sul palco anche il Portogallo con Maro che canterà Saudade Saudade, la croata Mia Dimšić con Guilty Pleasure e la band femminile danese Reddi che interpreterà il singolo The Snow. Il dj austriaco Lum!x con Pia Maria sarà in scena con Halo, mentre le islandesi Systur porteranno Með Hækkandi Sól. La Grecia sarà presente con Amanda Georgiadi Tenfjord che canterà Die Together, prima di lasciare il palco al duo norvegese Subwoofer con la loro Give That Wolf a Banana. Chiuderà la prima semifinale l’Armenia con Snap di Rosa Linn.

Eurovision Song Contest, gli ospiti della prima semifinale stasera 10 maggio 2022 su Rai1

Oltre ai cantanti in gara, spazio a un nutrito cast di ospiti. Stasera canterà Diodato, cantautore che nel 2020 trionfò al Festival di Sanremo con Fai Rumore. Il produttore Dardust invece porterà sul palco la Dance of Beauty con i maggiori successi della musica dance italiana. Sul palco con lui ci saranno il producer Benny Benassi e i Sophie and the Giants.

Nelle prossime serate sbarcheranno al Pala Olimpico di Torino Il Volo con il brano Grande Amore che nel 2015 si classificò terzo nella manifestazione con il primo posto nel televoto. In anteprima mondiale ci sarà il duetto fra Laura Pausini e Mika oltre a una speciale performance di Alessandro Cattelan. Attesissimo anche il ritorno dei Maneskin che, in occasione della finale di sabato, presenteranno il nuovo singolo Supermodel in uscita venerdì 13 maggio. Gignola Cinquetti canterà Non ho l’età (per amarti), mentre i tre conduttori omaggeranno il mito di Raffaella Carrà.