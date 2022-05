Eurovision Song Contest 2022, stasera su Rai 1: le anticipazioni sulle esibizioni dei presentatori

Manca davvero poco all’inizio della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest, in onda questa sera, martedì 10 maggio 2022 alle 20.30 su Rai 1. In diretta dal Pala Olimpico di Torino, Mika, Laura Pausini ed Alessandro Cattelan presenteranno 17 dei 40 artisti in gara, che si sfideranno a colpi di note musicali e suggestive coreografie per accaparrarsi un posto in finale e uscire indenni dalle eliminatorie.

Eurovision Song Contest: cosa sapere sull’appuntamento in onda questa sera su Rai 1 alle 20.30

Eurovision Song Contest: tutte le anticipazioni sulle performance dei tre presentatori

Nel corso della conferenza stampa, i conduttori si sono sbottonati su alcune delle esibizioni che li vedranno coinvolti nelle diverse tappe dell’evento. Pochi, spoiler accennati che, tuttavia, fanno già pensare a uno spettacolo che stupirà il pubblico con straordinarie sorprese e interessanti colpi di scena. Oltre a fare da anfitrioni della manifestazione e ad accogliere i protagonisti che, tra le due semifinali di stasera e giovedì 12 maggio e la finale di sabato 14 maggio, si susseguiranno sul palcoscenico, pronti a incantare gli oltre 183 milioni di telespettatori attesi davanti allo schermo, Pausini e Mika hanno anticipato che canteranno insieme ma, almeno a giudicare dalle loro dichiarazioni, pare proprio che non abbiano ancora scelto il brano.

«Faremo un duetto molto semplice, da pelle d’oca, ma siamo ancora alla ricerca della canzone giusta per dire qualcosa», ha spiegato la cantante romagnola, «C’è un viaggio nel viaggio dell’Eurovision e c’è un feeling che, tra noi, sta crescendo pian piano». Meno criptica, invece, la popstar libanese: «Forse faremo Patti Smith», spalleggiato da Cattelan: «Li ho visti! La faranno e sono bellissimi». Avvolta dal mistero anche la performance speciale che vedrà coinvolto il presentatore e speaker milanese e che aprirà la seconda serata. Dai pochi dettagli che ha dato, sarà un racconto sul modo in cui gli italiani si preparano all’Eurovision: «Un numero in linea con la mia personalità, ma non penso di poter dire di più».

Eurovision Song Contest: l’omaggio a Raffaella Carrà

Particolarmente atteso, invece, il tributo a Raffaella Carrà, un omaggio a una delle artiste più eclettiche della televisione italiana ed internazionale, tra musica, danza ed effetti speciali. «Non posso non menzionarla. Per me, per la Spagna e per l’Italia è stata grandissima e quindi sarà qui insieme a noi», ha aggiunto Pausini. Che, durante le prove, ha cantato un pezzo della hit Fiesta, probabilmente uno dei pezzi selezionati per un potenziale medley.

Eurovision Song Contest: dove guardare il programma

Oltre che sul canale uno del digitale terrestre e 101 di Sky, l’Eurovision Song Contest è disponibile in streaming su Rai Play e in diretta sui canali di Rai Radio 2.