Eurovision Song Contest 2022, chi sono i Kalush Orchestra, la band ucraina in lizza per la vittoria

Manca poco all’attesa finale dell’Eurovision Song Contest 2022, in onda sabato 14 maggio alle 20.30 su Rai 1. E, mentre il pubblico italiano conta le ore che lo separano dall’esibizione di Blanco e Mahmood, il duo vincitore di Sanremo che tenta di bissare la vittoria del Festival riproponendo sul palco del Pala Olimpico di Torino la pluripremiata ballad Brividi, detentrice del primato di canzone più ascoltata nella storia di Spotify Italia nelle prime 24 ore dall’uscita, si fanno sempre più spazio nella rosa dei papabili candidati al primo posto i Kalush Orchestra, la band ucraina che ha superato indenne la prima semifinale con il brano Stefania.

Eurovision Song Contest 2022: chi sono i Kalush Orchestra, tra i finalisti della kermesse musicale

Eurovision Song Contest 2022: come nasce il gruppo

Nati soltanto qualche anno fa, nel 2019, i Kalush Orchestra hanno esordito sulla scena musicale ucraina con il singolo Ty honyš, pezzo d’apertura dell’album di debutto Hotin che, pubblicato qualche mese dopo sotto l’etichetta Come True, divisione della Sony Entertainment, ha permesso loro di farsi conoscere da un pubblico sempre più ampio. E, soprattutto, ottenere un grosso feedback da parte della critica, che ha voluto premiarli con sei nomination agli Yuna Awards, uno dei premi più prestigiosi del mercato discografico nazionale. E pensare che tutto è partito da un post su Facebook pubblicato dal frontman Oleh Psjuk, intenzionato a cercare musicisti con cui condividere una nuova avventura professionale. A quell’appello, che credeva sarebbe passato sotto traccia, risposero parecchie persone, tra cui Ihor Didenčuk e MC Kilimmen. Quelli che, di lì a poco, sarebbero diventati gli altri due pilastri della band, che prende il nome da Kaluš, città d’origine del leader.

Al trio, negli anni, si sono aggiunti gradualmente altri componenti, tra cui due polistrumentisti e due coristi. Una formazione solida che, lavorando in armonia, è riuscita a sfornare più di una ventina di singoli dalle sonorità folk e hip hop, un LP e un EP, Jo-Jo, la loro ultima creatura. A interrompere i loro sogni di gloria ci ha pensato la guerra: con l’invasione dei territori ucraini da parte dell’esercito russo, Psjuk ha abbandonato la musica e, partito da Kyiv, è ritornato a Kaluš, per mettersi a disposizione dei profughi, consegnando aiuti umanitari e accompagnando i concittadini nelle stazioni ferroviarie più sicure per fuggire. È anche in virtù di questo gesto che la loro partecipazione alla manifestazione eurovisiva, al di là del trionfo, ha una significato molto più profondo. «Prendere parte all’Eurovision, per noi, significa rappresentare la nostra cultura a livello internazionale», hanno dichiarato, «e, soprattutto, mostrare quanto sia incrollabile lo spirito e il coraggio degli ucraini. Essere megafono del Paese, in questo momento, è una grande responsabilità».

Eurovision Song Contest 2022: chi sono i membri della band

Fanno parte dei Kalush Orchestra il rapper Oleh Psjuk, voce assieme a Timofij Muzyčuk, il producer e deejay MC Kilimmen, i polistrumentisti Ihor Didenčuk e Vitali Dužyk e i coristi Džonni Divnyj e Olekandr Slobodnjak.

Eurovision Song Contest 2022: di cosa parla la canzone Stefania

Il brano con cui hanno deciso di gareggiare all’Eurovision Song Contest 2022 si intitola Stefania. Un titolo dalla duplice valenza: si tratta, infatti, di una dedica alla madre di Psjuk e, contemporaneamente, di una metafora riferita a Kaluš e all’Ucraina. «L’ho scritta molto prima che iniziasse il conflitto», ha dichiarato il cantante, «l’ho fatto pensando a mia madre, un regalo per lei che vive ancora nella città dove sono nato. Col tempo e ascoltandola, la gente ha iniziato a cercare nelle parole altri significati. A riconoscere la nostalgia di tante cose, a vedere una corrispondenza tra la figura della mamma e la patria. E ora siamo felici che sia nel cuore e nelle orecchie di tutti».