Eurovision, San Marino potrebbe scegliere ancora un italiano

In principio fu Achille Lauro a rappresentare San Marino all’Eurovision. A un anno dall’esibizione dell’artista italiano con la bandiera sanmarinese, pare che la Repubblica di San Marino c’abbia preso gusto. Sabato prossimo ci sarà la finalissima del concorso Una voce per San Marino e in lizza ci sono diversi artisti italiani. Il vincitore volerà a Liverpool, dal 9 al 13 maggio, per rappresentare lo stato al contest europeo che vede partecipare artisti da tutto il continente. Stavolta i nomi italiani sono tanti: da Roy Paci agli Eiffel 65. E la giuria in finale sarà presieduta da Al Bano.

Gli italiani in gara per San Marino

Toccherà alla giuria composta da Mimmo Paganelli, Christine Grimandi, Emilio Munda, Lia Fiorio e Senatore Cirenga, presieduta in finale da Al Bano, decidere chi si aggiudicherà il contest Una voce per San Marino e potrà rappresentare il Paese all’Eurovision. Marco Mengoni, che porterà in alto la bandiera italiana, potrebbe ritrovarsi contro un connazionale. Tra gli oltre 100 semifinalisti selezionati fin qui ce ne sono diversi. Si va da Roy Paci agli Eiffel 65, da Le Deva a Deborah Iurato, fino a Massimo Di Cataldo, che canta con Andrea Agresti, solo per citarne alcuni.

I bookmakers danno Mengoni tra i favoriti

Difficile, in ogni caso, che San Marino possa giocarsela per la vittoria finale, almeno secondo quanto stimato dai bookmakers. Le agenzie di scommesse hanno già provveduto a stilare le quote in base ai partecipanti già confermati e alle ultime edizioni della manifestazione. Per il secondo anno consecutivo è l’Ucraina la favorita. I campioni in carica non potranno organizzare l’Eurovision a causa della guerra e hanno stretto un accordo con il Regno Unito per poterlo ospitare a Liverpool. L’Italia, secondo le ultime proiezioni, è tra le favorite al terzo posto, dietro gli ucraini e la Norvegia. E quest’ultima schiererà una cantante di origini italiane: si chiama Alessandra Mele, in arte solo Alessandra, ed è originaria di Savona.