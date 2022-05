Eurovision, Morgan contro tutti: attacchi a Mahmood, Blanco, Lauro e i presentatori

No, neanche l’Eurovision Song Contest piace a Morgan. Dopo le critiche al Festival di Sanremo di qualche mese fa, l’eclettico artista condanna la manifestazione musicale che sta andando in scena in questi giorni a Torino. Un attacco che arriva a margine della lezione tenuta a Roma su Umberto Bindi, tenuta al Conservatorio di Santa Cecilia e organizzata dal Club Tenco. Morgan ne ha per tutti. Critiche a Mahmood, Blanco e Achille Lauro, considerati la nuova «Trinità» della musica italiana. E poi gli attacchi passano anche allo show in sé e ai presentatori tutti, Malgioglio compreso.

Morgan contro tutti: «Eurovision più scena che sostanza»

L’attacco all’Eurovision da parte di Morgan passa proprio dal tipo di show che viene messo in atto ogni anno. Questa edizione viene ospitata da Torino e dall’Italia, ma non interessa all’artista che ammette di non stare «seguendo l’Eurovision». E Morgan spiega anche il motivo: «Credo sia più scena che sostanza. Tutta l’Italia della comunicazione si ferma perché c’è l’Eurovision Song Contest? E allora io non mi fermo e non lo guardo; io lavoro e non mi fermo, solo perché c’è l’Eurovision». La manifestazione ha tra i protagonisti proprio il nostro Paese, con Mahmood e Blanco, ma anche Achille Lauro in rappresentanza di San Marino. Morgan attacca anche loro: «È la nuova Trinità ma io non mi sento rappresentato da loro e non credo di essere l’unico».

Morgan sui presentatori: «Non c’è limite alla aberrazione»

«Non c’è limite alla aberrazione», continua poi Morgan passando all’attacco dei presentatori. «Mika non è italiano, Laura Pausini non padroneggia il linguaggio e Cattelan è moscio. Quanto a Malgioglio è inqualificabile. Ma che scelte sono? Questa sarebbe la vetrina dell’Italia? Mi ricordano la barzelletta con il cieco, il muto, il sordo». Parole dure, quelle di Morgan, che ormai da tempo attacca sistematicamente molte delle trasmissioni e degli eventi italiani in cui la musica è protagonista. Da Sanremo a Ballando con le stelle, passando per lo speciale di Pif su Franco Battiato, l’artista ne ha per tutti ormai da tempo.