Eurovision, Mengoni tra i favoriti dietro a Ucraina e Norvegia

Da vincitore del Festival di Sanremo 2023, Marco Mengoni rappresenterà l’Italia alla finalissima dell’Eurovision Song Contest. La manifestazione che mette di fronte un cantante simbolo per ogni Paese europeo si terrà a Liverpool dal 9 al 13 maggio. Un unicum, visto che i campioni in carica sono gli ucraini Kalush, conosciuti anche come Kalush Orchestra. Solitamente l’Eurovision si organizza nel Paese che ha vinto la precedente edizione ma in questo caso, a causa dell’invasione russa, si farà in Inghilterra. E tra i favoriti sembra esserci proprio Mengoni, quotato 7.50 e 8 su Snai e Planetwin365.

I bookmakers danno favoriti ancora l’Ucraina

Secondo i bookmakers, ancora una volta si presenterà come favorita l’Ucraina, quotata 2,75. A rappresentare Kyiv sarà Tvorchi con Heart of Steel. Davanti a Mengoni, terzo tra i favoriti, c’è anche Alessandra, cantante italiana con origini norvegesi che rappresenta proprio la Norvegia. Il suo brano, Queen of Kings, è quotato tra tra 5 e 6. Inoltre si parla della Svezia e della Finlandia a 10, della Repubblica Ceca e del Regno Unito a 15. Ma grande curiosità la desta anche San Marino. Ancora non si conosce il cantante che rappresenterà il piccolo stato, ma la quota oscilla tra 75 e 86. L’anno scorso è stata quella di Achille Lauro la voce sanmarinese.

Il sì di Marco Mengoni

Marco Mengoni tornerà all’Eurovision Song Contest a dieci anni dall’unica volta. Era il 2013 e dopo la vittoria di Sanremo, ha cantato la sua L’Essenziale davanti al resto d’Europa, tentando la scalata verso la corona europea. Si è dovuto accontentare, però, del settimo posto. A vincere è stata la Danimarca con Only Teardrops di Emmelie de Forest, davanti ad Azerbaigian con Hold Me di Fərid Məmmədov e all’Ucraina con Gravity di Zlata Ohnjevič. Davanti all’Italia anche Norvegia, Russia e Grecia. Mengoni ci riproverà e ha già accettato la nomina. Due anni fa i Maneskin trionfarono anche all’Eurovision, mentre Mahmood e Blanco lo scorso anno hanno chiuso al nono posto.