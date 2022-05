Eurovision, Achille Lauro e Emma Muscat fuori dalla finalissima

Achille Lauro in corsa con San Marino e la maltese Emma Muscat, conosciuta per la partecipazione ad Amici di Maria de Filippi, sono i grandi esclusi dalla finale dell’Eurovision Song Contest. Eliminazioni criticate da una pioggia di commenti sui social e forse dovute al fatto che l’Italia fosse esclusa dal televoto. Secondo il regolamento dell’Eurovision Song Contest, infatti, il pubblico italiano (come quello francese) ha potuto televotare solo durante la prima semifinale. Per la seconda hanno votato le altre big five e cioè Regno Unito, Spagna e Germania. Che con Italia e Francia accedono direttamente alla finalissima di sabato 14 maggio.

Achille Lauro tra tori meccanici e pizzi trasparenti

Achille Lauro per il Titano ha riproposto Stripper, brano già presentato a Sanremo. Un’esibizione travolgente, tra vampate di fuoco, tuta di pizzo nero trasparente e cappello da cowboy. Prima di salire sul toro meccanico, ribattezzato Roberta, Lauro si è avvicinato al suo chitarrista Boss Doms per un bacio sulla bocca, come già fatto sul palco dell’Ariston. Una performance che evidentemente non è stata sufficiente per strappare il biglietto della finale e scontrarsi con Mahmood & Blanco e la loro Brividi.

I 20 artisti che si sono classificati nelle due semifinali

Alla gran finale di sabato accedono Jérémie Makiese con Miss you (Belgio), We Are Domi con Lights off (Repubblica Ceca); Nadir Rustamli con Fade to black (Azerbaijan); Ochman con River (Polonia); The Rasmus con Jezebel (Finlandia); Stefan con Hope (Estonia); Sheldon Riley con Not the same (Australia); Cornelia Jakobs con Hold me closer (Svezia); Wrs con Llámame (Romania) e Konstrakta con In corpore sano (Serbia). Questi 10 artisti si aggiungono così agli altri 10 che hanno passato la prima semifinale: Marius Bear con Boys do cry (Svizzera); Rosa Linn con Snap (Armenia); Systur con Meo haekkandi sol (Islanda); Monika Liu con Sentimentai (Lituania); Maro con Saudade, saudade (Portogallo); Subwoolfer con Give that wolf a banana (Norvegia); Amanda Georgiadi Tenfjord con Die together (Grecia); Kalush Orchestra con Stefania (Ucraina) e S10 con De diepte (Paesi Bassi).