Eurovision Song Contest 2023: l’Ucraina non ospiterà l’evento

L’Eurovision Song Contest 2023 non si disputerà in Ucraina. Lo ha annunciato oggi l’Ebu, l’European Broadcasting Union, organizzazione che si occupa della gestione dell’evento. Una scelta dolorosa, che arriva dopo settimane di valutazioni e tentativi di capire se un’edizione a Kyiv o in una città ucraina fosse possibile, in virtù della guerra in corso. Salterà, quindi, la regola che “sposta” l’evento in casa del vincitore dell’anno precedente. Dopo Torino, che ha celebrato la vittoria dei Maneskin del 2021, non sarà lo stesso per la Kalush Orchestra, la band che ha trionfato proprio poche settimane fa sotto la Mole. L’annuncio è arrivato con un lungo comunicato, diffuso poi su Twitter.

Il comunicato dell’Ebu

La notizia era nell’aria ma ora arriva l’ufficialità. A causa della guerra l’Ucraina non potrà ospitare l’edizione del 2023 dell’Eurovision Song Contest. «Una delle produzioni televisive più complesse al mondo», l’ha definita l’Ebu, spiegando i motivi per cui non si può più aspettare, «con migliaia di persone che lavorano e partecipano all’evento e 12 mesi di tempo di preparazione necessari». E i preparativi adesso dovranno iniziare al più presto: «A seguito di un’analisi obiettiva, il gruppo di riferimento, il consiglio di amministrazione dell’Eurovision Song Contest, ha concluso con profondo rammarico che, date le circostanze attuali, le garanzie di sicurezza e operative richieste a un’emittente per ospitare, organizzare e produrre l’Eurovision Song Contest secondo le regole non possono essere soddisfatte da UA:PBC (l’emittente ucraina con cui l’Ebu ha preso contatti in queste settimane, ndr)».

The @EBU_HQ has issued the statement below regarding the hosting of next year’s #Eurovision Song Contest. Find it online here ➡️ https://t.co/mAxSdReBj3 pic.twitter.com/JYqy58eHqV — Eurovision Song Contest (@Eurovision) June 17, 2022

Il Regno Unito ospiterà la prossima edizione

E così la prossima edizione dell’evento si terrà nel Regno Unito. «A seguito di questa decisione», spiegano gli organizzatori, «in conformità con le regole e per garantire la continuità dell’evento, l’Ebu inizierà ora le discussioni con la BBC, in quanto seconda classificata di quest’anno, per ospitare potenzialmente l’Eurovision Song Contest 2023 nel Regno Unito. È nostra piena intenzione che la vittoria dell’Ucraina si rifletta negli spettacoli del prossimo anno. Questa sarà una priorità per noi nelle nostre discussioni con gli eventuali host». I secondi classificati, infatti, sono stati i britannici con Sam Ryder e il brano Space Man.