Eurovision 2023, stasera su Rai 2 la seconda semifinale: scaletta e ospiti

Tutto è pronto alla Liverpool Arena di Liverpool per la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2023 in programma questa sera, giovedì 11 maggio, con la conduzione di Julia Sanina, Alesha Dixon e Hannah Waddingham e il commento in italiano di Gabriele Corsi (membro del Trio Medusa e noto speaker radiofonico) e Mara Maionchi, che ha preso il posto di Cristiano Malgioglio. L’appuntamento come sempre è fissato a partire dalle ore 21:00 su Rai 2: lo show sarà in alternativa disponibile in diretta streaming su computer, tablet e smartphone grazie alla piattaforma RaiPlay. Scopriamo insieme come si svolgerà la serata e quali saranno le nazioni che vedremo scendere in campo con i loro rispettivi brani.

Eurovision Song Contest 2023: la scaletta dei cantanti in gara stasera 11 maggio 2023

Dopo la prima semifinale, dove i telespettatori hanno visto esibirsi 15 cantanti provenienti da altrettante nazioni, nella puntata in scena stasera ascolteremo altre 16 canzoni. L’ordine di uscita è stato confermato già diverse settimane fa.

La serata si aprirà con l’esibizione di Reiley, la rappresentante della Danimarca in gara con il brano Breaking my heart. Successivamente ascolteremo Future Love di Brunette (per l’Armenia) seguita nell’ordine da D. G. T. (Off and On) di Theodor Andrei (Romania), Bridges di Alika (Estonia), Because of you di Gustaph (Belgio), Break a broken heart di Andrew Lambrou (Cipro), Power di Diljá (Islanda), What they say di Victor Vernicos (Grecia), Solo di Blanka (Polonia), Carpe Diem dei Joker Out (Slovenia), Echo di Iru (Georgia), passando poi alla canzone di San Marino dei Piqued Jacks (Like an animal).

Chiuderanno la serata le performance dal vivo di Teya & Salena sulle note di Who The Hell is Edgar? (le rappresentanti dell’Austria), di Albina & Familja Kelmendi con Duje (Albania), di Monika Linkytė con Stay (Lituania) e, dulcis in fundo, si esibirà l'”outsider” dell’Eurovision, ovvero l’Australia – che si presenta all’evento di quest’anno con Promise della band Voyager. Una volta terminate tutte le esibizioni, il pubblico sarà invitato a votare i concorrenti tramite televoto: i 10 brani più votati avranno così acceso alla finalissima di sabato 13 maggio.

Gli ospiti della serata: un doveroso omaggio all’Ucraina



Anche stasera sul palco della Liverpool Arena si esibiranno alcuni ospiti ai quali è stato lasciato uno spazio d’onore per rendere omaggio all’Ucraina, il Paese che in teoria avrebbe dovuto organizzare questa edizione di ESC ma che non ne ha avuto la possibilità a causa della guerra. Ecco dunque che a cantare dal vivo questa sera saranno rispettivamente Mariya Yaremchuk (concorrente di ESC per l’Ucraina nel 2014) e la giovane star Zlata Dziunka, originaria di Kiev.

Nel corso dello show ci sarà anche un divertente siparietto dedicato a Peppa Pig, il celebre cartone britannico diventato un vero punto di riferimento per milioni di bambini.