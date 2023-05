Eurovision 2023, stasera su Rai2 la prima semifinale: scaletta e ospiti

La Liverpool Arena si accende per l’Eurovision Song Contest 2023, la 67esima edizione della storia. Stasera 9 maggio, alle 21 su Rai2, avrà infatti inizio la prima semifinale della competizione musicale più importante d’Europa con 15 artisti in gara. Dieci di loro riceveranno il pass per la finalissima di sabato 13, quando sarà sul palco anche Marco Mengoni per l’Italia. Si replica anche giovedì con la seconda semifinale e gli altri 16 cantanti in gara. Grande attesa per Alessandra Mele, rappresentante della Norvegia, e Loreen, paladina per la Svezia, favorite dei bookmakers alla vigilia. Ricco anche il parterre di ospiti, tra cui spicca la popstar di fama mondiale Rita Ora. Per l’Italia, il commento della serata sarà nelle mani di Mara Maionchi e Gabriele Corsi. Visione disponibile in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay.

Eurovision Song Contest 2023, scaletta dei 15 cantanti in gara stasera 9 maggio 2023

Nella prima semifinale, in programma stasera 9 maggio, 15 cantanti si contenderanno i 10 posti disponibili per la finalissima di sabato. Secondo la scaletta ufficiale, ad aprire le danze sarà una delle star più attese sul palco di Liverpool, l’italo-norvegese Alessandra Mele con la sua Queen of Kings. Seguiranno i The Busker, in Inghilterra per rappresentare Malta con la loro Dance (Our own party). Sarà poi il turno di Luke Black che per la Serbia canterà Namo mi se spava, prima di lasciare il palco ai lettoni Sudden Lights con Aija. Si esibirà per quinta Mimicat, che gareggerà per il Portogallo con Ai coração. A seguire toccherà all’Irlanda, in vetta all’albo d’oro dell’Eurovision Song Contest con sette trionfi. Stasera 9 maggio suoneranno i Wild Youth, che da Dublino porteranno We are one. La scaletta proseguirà poi con la Croazia dei Let 3 e la loro Mama Sc.

La Svizzera, sul podio nel 2021 alle spalle dei Maneskin, sarà in gara con Remo Forrer e la sua Watergun. In scaletta anche la popstar Noa Kirel, 5 volte vincitrice degli MTV Awards, con Unicorn per Israele. A seguire la Moldavia farà il tifo per Pasha Parfeni e la sua Soarele şi luna, prima di lasciare il palco alla favoritissima Svezia di Loreen. Già vincitrice nel 2012, porterà all’Eurovision Song Contest la sua Tattoo. I TuralTuranX, gemelli azeri, canteranno la loro Tell Me More prima di lasciare il palco ai Vesna, che per la Repubblica Ceca canteranno My Sister’s Crown. Il palco sarà poi nelle mani di Mia Nicolai e Dion Cooper, che per l’Olanda si esibiranno con Burning Daylight. La prima semifinale si chiuderà però con la Finlandia, altra favorita della vigilia, e il brano Cha Cha Cha dei Käärijä.

Da Rita Ora a Rebecca Ferguson, gli ospiti della prima semifinale

L’appuntamento odierno vedrà la presenza di tanti ospiti che saliranno sul palco della Liverpool Arena fra un’esibizione e l’altra. In apertura, la conduttrice ucraina Julia Sanina canterà il brano Маяк, pezzo che ha pubblicato con la sua band The Hardkiss. La performance simboleggerà l’unione fra Kyiv e Liverpool grazie alla musica e all’Eurovision Song Contest. L’evento infatti si sarebbe dovuto tenere in Ucraina per via della vittoria nel 2022 della Kalush Orchestra, salvo poi trasferirsi in Regno Unito per la guerra. C’è grande attesa per la performance di Rita Ora, superstar britannica che canterà un medley dei suoi maggiori successi e un inedito dal titolo Praising You. L’ucraina Alyosha unirà le forze alla padrona di casa Rebecca Ferguson – originaria di Liverpool – sulle note di Ordinary World dei Duran Duran. Il brano simboleggerà una storia di coraggio, speranza e sostegno al popolo ucraino.