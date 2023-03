Eurovision 2023, Mara Maionchi al commento insieme a Gabriele Corsi

Sarà Mara Maionchi ad affiancare Gabriele Corsi per il commento della finale dell’Eurovision 2023 su Rai 1 sabato 13 maggio. Le semifinali andranno in onda su Rai 2 martedì 9 e giovedì 11 maggio.

Eurovision 2023 condotto da Mara Maionchi e Gabriele Corsi

È stato Gabriele, ospite del programma Stasera c’è Cattelan, ad annunciare, con una sorta di gioco, che la produttrice discografica lo affiancherà al commento dell’evento canoro europeo. La famosa conduttrice radiofonica prenderà il posto che negli ultimi anni è stato di Cristiano Malgioglio, impegnato ora al sabato su Canale 5 nella trasmissione Amici di Maria De Filippi.

Mara Maionchi si è collegata con Cattelan e Corsi dichiarando: «Sono a Catanzaro per fare Italia’s Got Talent, altrimenti sarei stata in studio lì con voi che vi divertite con gusto. Lavorerò per non fare brutta figura, già ho un problema enorme con l’inglese. Però andare a Liverpool…mi si apre il cuore».

Da anni Mara Maionchi è conoscitrice del panorama musicale italiano e internazionale, con una lunghissima esperienza in ambito discografico e televisivo. Alcuni anni fa aveva definito Marco Mengoni, che rappresenterà l’Italia con il brano Due vite (in una versione diversa da quella che gli è valsa la vittoria a Sanremo), «superlativo».

L’Eurovision 2023 a Liverpool

Nonostante i vincitori di Eurovision 2022 siano stati i membri della band ucraina Kalush Orchestra, quest’anno la competizione canora internazionale si sposterà nel Regno Unito, a Liverpool. In programma dal 9 al 13 maggio alla Liverpool Arena, l’Eurovision Song Contest vedrà in gara i rappresentanti di 37 Paesi.

Le 20 canzoni qualificate dalle due semifinali raggiungeranno in finale le 6 qualificate di diritto: Italia, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e l’Ucraina, campione in carica. La superfavorita di quest’anno è la Svezia: Loreen, la vincitrice dell’Eurovision 2012 con il successo europeo Euphoria, è tornata in gara con una canzone, Tattoo, già apprezzata da appassionati e critici.