Eurovision 2023: date di semifinali e finale e dove vederlo in tv e streaming

L’Eurovision Song Contest 2023 sta per iniziare. Da oggi, martedì 9 maggio, a Liverpool si terranno le due semifinali (l’altra è l’11 maggio) in attesa del gran finale in programma sabato 13 maggio. Vediamo dove seguire uno degli eventi più attesi d’europa in tv e in streaming.

Eurovision 2023: le semifinali e la finale

Questa edizione vede sfidarsi i cantanti e le band che rappresentano 37 paesi europei e non solo nel Regno Unito. Nella serata finale di sabato i 20 finalisti, risultanti dai primi 10 di ognuna delle due prime serate, si sfideranno con i rappresentanti dei Big Five (Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito), ai quali si aggiunge anche l’artista del paese ospitante, in questo caso il duo Tvorchi originario dell’Ucraina, vincitore dell’ESC dello scorso anno. A condurre le tre serate saranno Graham Norton, Hannah Waddingham, Alisha Dixon e Jula Sanina, cantanti di nazionalità inglese e ucraina.

Il rappresentante dell’Italia alla manifestazione sarà Marco Mengoni, vincitore di Sanremo 2023 già a Liverpool da alcuni giorni. L’artista canterà il suo successo Due Vite. Mahmood invece sarà uno degli ospiti e canterà Imagine.

Eurovision 2023: dove vederlo in tv e streaming

Nel Regno Unito a trasmettere ufficialmente il programma sarà la Bbc. Qui, invece, le prime due serate, le semifinali del 9 e dell’11 maggio, verranno trasmesse in tv su Rai 2, in prima serata alle 21. La finale, invece, sarà trasmessa il 13 maggio su Rai 1 alle 20.40. A commentare la trasmissione per l’Italia ci saranno Gabriele Corsi e Mara Maionchi.

In streaming invece, l’Eurovision sarà visibile, per tutte e tre le serate, su RaiPlay, la piattaforma di streaming della Rai, ma anche sul canale YouTube ufficiale dell’Eurovision Song Contest. Sarà inoltre possibile ascoltare la trasmissione anche in radio, su Rai Radio 2 e sul Canale 202 del digitale terrestre, con LaMario, Diletta Parlangeli e Saverio Raimondo.