Eurovision 2023, chi sono le conduttrici Alesha Dixon, Hannah Waddingham e Julija Sanina

A presentare i concorrenti dell’Eurovision Song Contest 2023, la kermesse canora in programma dal 9 al 13 maggio, saranno le tre conduttrici Alesha Dixon, Hannah Waddingham e Julija Sanina. Vediamo chi sono e quali sono state le esperienze più significative delle rispettive carriere.

Chi è Alesha Dixon

Nata a Londra il 7 ottobre 1978, Alesha Dixon è una cantante, ex membro del gruppo Mis-Teeq. Dopo una carriera da solista, ha riscosso molto successo vincendo un’edizione di Strictly Come Dancing, versione britannica di Ballando con le stelle. Dal suo secondo disco è stato estratto il singolo The Boy Does Nothing, arrivato in quinta posizione nella classifica del Regno Unito, conquistando ottime posizioni anche nelle classifiche di vari paesi tra cui Finlandia, Francia, Spagna e Norvegia. Dal 2009 ha dato il via ad una carriera da giudice in talent show, entrando a far parte della giuria di Strictly Come Dancing. Nel 2019, dopo essere stata tra i giurati di Britain’s Got Talent, è entrata tra i membri della giuria di America’s Got Talent: The Champions.

Chi è Hannah Waddingham

Hannah Waddingham è un’attrice e cantante britannica nata il 28 luglio 1974 a Londra. È nota soprattutto per i suoi ruoli televisivi e come interprete di musical a Londra. L’attrice ha vinto un Emmy, due Critics Choice Television Awards e uno Screen Actors Guild Award per la sua interpretazione nella serie tv Ted Lasso. A teatro è famosa per il suo ruolo di Dama del lago nello spettacolo Monty Python’s Spamalot. Ha recitato anche in Into the Woods (2010), The Wizard of Oz (2011) e Kiss Me, Kate (2012). Tra il 2015 e il 2016 ha interpretato Septa Unella in due stagioni de Il trono di spade, mentre dal 2019 è Sofia Marchetti nella serie televisiva di Netflix Sex Education.

Chi è Julija Sanina

Julija Sanina è una cantante ucraina, conosciuta principalmente per essere la frontwoman del gruppo musicale The Hardkiss. Nata a Kiev da una famiglia di musicisti, si è esibita per la prima volta a tre anni accompagnata da un ensemble diretto dal padre. Dal 2006 al 2008 è stata vocalist per il gruppo musicale Sister Siren. Nel 2011 ha incontrato il produttore musicale Valerij Bebko (suo futuro marito) con cui ha fondato il duo Val & Sanina, iniziando ad esibirsi e a scrivere brani in lingua russa.

Qualche anno dopo, i due hanno cominciato a sperimentare con la musica rock fondando i The Hardkiss e iniziando a scrivere brani in inglese. Il gruppo ha guadagnato rapidamente popolarità vincendo diversi premi nazionali ed internazionali. Nel 2016 Julia è stata uno dei quattro giudici della settima edizione della versione ucraina di The X Factor.