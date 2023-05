Eurovision 2023, la classifica della seconda semifinale

La kermesse canora trasmessa in diretta dalla Liverpool Arena, dopo un’altra serata di grande musica, ha decretato, tramite il televoto, gli altri 10 paesi ammessi alla finale dell’Eurovision Song Contest 2023. La seconda semifinale dell’Eurovision 2023, è stata trasmessa ieri, giovedì 11 maggio 2023 in prima serata su Rai2, sempre sotto la conduzione di Hannah Waddingham, Julia Sanina e Alesha Dixon, con i commenti delle performance live per l’Italia affidati a Mara Maionchi e a Gabriele Corsi.

La classifica della seconda semifinale di Eurovision 2023

Durante la seconda semifinale si sono esibiti sul palcoscenico della Liverpool Arena ben 16 paesi, dalla cui selezione sono arrivati in finale i 10 artisti più votati. Ecco i brani, gli artisti e le rispettive nazioni ammesse alla finale di sabato 13 maggio:

Albina & Familja Kelmendi con Duje (Albania)

Voyager con Promise (Australia)

Brunette con Future Lover (Armenia)

Alika con Bridges (Estonia)

Andrew Lambrou con Break A Broken Heart (Cipro)

Blanka con Solo per la Polonia

Monika Linkytė con Stay per la Lituania

Gustaph con Because Of You per il Belgio

Teya & Salena con Who The Hell is Edgar per l’Austria

Joker Out con Carpe Diem (Slovenia)

Durante la prima semifinale di martedì 9 maggio sono 10 gli artisti e le nazioni che hanno conquistato la finale:

Alessandra con Queen of Kings (Norvegia)

Luke Black con Samo mi se spava (Serbia)

Mimicat con Ai coração (Portogallo)

Let 3 con Mama šč! (Croazia)

Remo Forrer con Watergun (Svizzera)

Noa Kirel con Unicorn (Israele)

Pasha Parfeni con Soarele și Luna (Moldavia)

Loreen con Tattoo (Svezia)

Vesna con My Sister’s Crown (Repubblica Ceca)

Käärijä con Cha cha cha (Finlandia)

Si aggiungono alla lista dei paesi finalisti i Big Five: