Eurovision 2023, la classifica della prima semifinale

E’ finalmente partito ufficialmente l’Eurovision Song Contest 2023, un evento molto atteso per tutti gli amanti della musica. L’evento premia, ogni anni, tutti quegli artisti che si sono distinti per bravura, in Europa. La città in cui si svolgerà la competizione è la città di Liverpool, mentre il rappresentante del nostro paese è Marco Mengoni con la canzone Due Vite.

La classifica della prima semifinale di Eurovision 2023

Ecco dunque qual è la classifica della prima semifinale di Eurovision 2023, che vede in finale, insieme ai ’Big Five’ (Francia, Italia, Spagna, Germania e Regno Unito) e all’Ucraina vincitrice dello scorso anno, i seguenti paesi:

Croazia con Let 3 (Mama šč!)

Moldavia con Pasha Parfeni (Soarele şi Luna)

Svizzera con Remo Forrer (Watergun)

Finlandia con Käärijä (Cha Cha Cha)

Repubblica Ceca con Vesna (My Sister’s Crown)

Israele con Noa Kirel (Unicorn)

Portogallo con Mimicat (Ai Coração)

Svezia con Loreen (Tattoo)

Serbia con Luke Black (Samo mi se Spava)

Norvegia con Alessandra (Queen of Kings)

Eurovision Song Contest 2023: i paesi esclusi dalla finale

Primi nomi di chi è passato, ma anche primi esclusi: la prima semifinale di Eurovision 2023, che ha visto in gara 15 Paesi di cui solo dieci si sono classificati per la finale di sabato 13 maggio 2023, ha già i nomi degli esclusi: non proseguiranno Malta, Lettonia, Irlanda, Azerbaijan e Paesi Bassi.

Questi Paesi, non avendo ricevuto abbastanza voti per accedere allo step successivo, si fermeranno qua. La novità di quest’anno, rispetto alle edizioni precedenti, è che tutti i paesi del mondo hanno la possibilità di votare la loro canzone preferita anche se non partecipano alla competizione. Resta invariata la regola di non poter votare il candidato che rappresenta il proprio Stato, ciò significa che il pubblico italiano non potrà supportare Marco Mengoni con il televoto. Diverso è il caso per gli italiani che si trovano all’estero.