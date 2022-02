Eurovision 2022: polemiche e ritiro per Alina Pash, la cantante dell’Ucraina

Era stata scelta appena qualche giorno fa e ora, dopo giorni di polemiche, ha deciso già di ritirarsi. L’Ucraina fa i conti, oltre che con la crisi politico-economica con lo scontro tra Nato e Russia, anche con l’abbandono di Alina Pash, star scelta per rappresentare i colori ucraini all’Eurovision Song Contest 2022 di Torino. La kermesse, condotta da Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan, si terrà dal 10 al 14 maggio e l’artista era rapidamente balzata tra le favorite negli elenchi dei bookmakers, dietro a Mahmood e Blanco. Il duo italiano, adesso, attenderà di capire chi rappresenterà l’Ucraina mentre nelle prossime settimane si completerà il quadro dei partecipanti.

Il caso di Alina Pash: le accuse

Alina Pash, fresca prima scelta dell’Ucraina per partecipare all’Eurovision con la sua Shadows of forgotten ancestors, è stata attaccata nelle ore successive alla sua proclamazione. Tutto parte dalle modalità con cui il Paese seleziona il proprio “campione”. Alla manifestazione a cui partecipano 41 paesi, ci va in rappresentanza dell’Ucraina chi vince al Vidbir, il concorso nazionale canoro, un po’ il Sanremo ucraino. Nemmeno il tempo di festeggiare e Alina Pash ha dovuto fare i conti con le polemiche. Il regolamento del Vidbir prevede l’esclusione di cantanti che si siano esibiti in Crimea, Repubblica autonoma annessa da Mosca nel 2014. Proprio a poche ore dalla finale, sui social alcuni detrattori hanno ripescato una vecchia intervista in cui la stessa cantante affermava di aver volato in Crimea. Proprio sul volo sarebbe stata infranta anche una legge ucraina, che prevede multe per i cittadini che raggiungano la Crima non dalla terraferma.

La risposta di Alina Pash

Inizialmente Alina Pash aveva parlato di fraintendimento legato alle sue parole nella vecchia intervista. La cantante ha prontamente chiarito la sua posizione dicendo che la sua posizione «è chiara: siamo in guerra da otto anni, la Russia è un aggressore, la Crimea è l’Ucraina, sono andata in Ucraina». Ciò nonostante, l’emittente organizzatrice del Vidbir ha immediatamente chiesto un supplemento di documentazione che attesti quanto affermato, soprattutto sulle metodologie usate per raggiungere la Crimea. Alina Pash, infatti, ha spiegato di aver viaggiato in autobus. Poi, dopo giorni di polemiche, è arrivato il post su Instagram in cui ha comunicato di volersi auto-eliminare.

Il post su Instagram di Alina Pash

Un duro post su Instagram che ha lasciato di stucco i suoi fan, quello di Alina Pash. «Non voglio più essere in questa storia sporca», scrive. «A malincuore mi trovo costretta a ritirare la mia candidatura come rappresentante dell’Ucraina all’Eurovision Song Contest. Sono davvero dispiaciuta. Contatteremo l’emittente pubblica e firmeremo tutti i documenti necessari. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che mi supportano e mi aiutano, che ascoltano la mia canzone».